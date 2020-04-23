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Рубрика: Экономика

Конференция Digital Brand Day 2020 пройдет 27 апреля и 23 июня

27 апреля состоится первая часть конференции Digital Brand Day 2020 - The Energy of Creation. Вторая часть - The Energy of Action - пройдет 23 июня. Оба мероприятия будут организованы в формате "fully-digital-experience"

В апрельской программе примут участие более 50 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как Сбербанк, PepsiCo, Unilever, "Пятерочка", "Билайн", "Яндекс.Такси", Lamoda, Heineken, RB, Henkel, Mondelēz, "Мултон", McDonald's, "ВКонтакте", Coca-Cola, Amway, Philips, Volvo, "Газпромбанк", "ИНГРАД", TOUS, L'Occitane, "Ниармедик", S8 Capital, Hyper Audience, Kantar TNS, DAN, GPMD, Publicis Groupe, Russ Outdoor, GroupM, ivi и многих других.

В этом году конференция Digital Brand Day пройдет в два этапа:

27 апреля - The Energy of Creation. Кейсы и доклады будут посвящены проектам, реализованным зимой и весной текущего года, а маркетологи и представители агентств поделятся своим взглядом на точки роста в дистанционном мире, организацию бизнес-процессов в режиме удаленки, лидерства в турбулентное время и многое другое.

В этот день зрителей ждут доклады и дискуссии, транслирующиеся сразу в двух виртуальных залах параллельно.

23 июня - The Energy of Action. Первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок. На повестке дня - обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не потерять позиций, сохранить и укрепить отношения с аудиторией, а также возможностей, которые открывает этот кризисный для рынка период.

The Energy of Creation посвящен цифровизации не только маркетинговых и рекламных коммуникаций, но и всех бизнес-процессов. Наиболее успешны и эффективны сегодня те, кто сочетает инженерное сознание и "уберизацию".

Многие игроки осознали важность и неизбежность подобных трансформаций и их влияние на устойчивый и эффективный рост. Но еще не все готовы и могут оперативно ответить на этот вызов, и рекламный рынок в этом смысле не исключение.

Ускорят ли события весны 2020 года "оцифровку" и рождение новых продуктов, сервисов и брендов? Вместе с тем кажущаяся безграничность и неисчерпаемость возможностей digital способствует появлению бесконечного числа новых платформ, технологий и инструментов, которые порождают зеттабайты информации. А нужно ли рекламной индустрии столько adtech, big data и инвентаря? Что важнее для рынка - количество или качество, понимание или бесконечная новизна?

Как никогда маркетингу необходима объективная картина в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI, а жизнь меняется… Об этом и будем говорить весь день 27 апреля!

Где возможно будет посмотреть трансляцию Digital Brand Day?

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

на официальном сайте Digital Brand Day;

на сайте издания AdIndex.ru;

в официальной сети конференции "ВКонтакте" в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" и в официальном аккаунте "AdIndex ВКонтакте";

новости, интервью, трансляции также будут доступны в SMM- аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook и YouTube.

Все трансляции доступны без регистрации.

Digital Brand Day - профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".

Экономика Бизнес

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