Ковальчук после завершения карьеры планирует жить в России

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук рассказал о том, где он планирует жить после завершения карьеры хоккеиста.

Из-за прерванного коронавирусом сезона Ковальчук, как и сотни других игроков НХЛ, вынужден стараться поддерживать форму дома. О том, когда возобновится сезон, он пока не знает.

"Тяжело сказать. Нам постоянно переносят дату окончания домашнего карантина. Но, думаю, после 30 апреля уже будет какое-то понимание. Главное, чтобы взяли под контроль весь этот коронавирус. Сейчас невозможно думать о каком-то возобновлении сезона, ведь люди гибнут. Самое главное, чтобы все были живы, здоровы", - заявил он в интервью "СЭ".

Летом у Ковальчука истекает контракт с "Вашингтоном", и, по признанию игрока, ему комфортно в этом клубе. Также он рассказал, что и в "Монреале" чувствовал себя комфортно.

А после завершения игровой карьеры олимпийский чемпион 2018 года планирует вернуться жить в Россию.

"Так сложилась моя судьба, что дети растут в Америке. А я провел в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем, часто бываем в России. Конечно же, основной дом всегда будет там. Дом в Лос-Анджелесе понадобится, если моя старшая дочь решит пойти здесь в университет. У нее будет место - семейное гнездышко", - заявил Ковальчук.