Новости

На Вологодчине объявили дачный сезон в режиме самоизоляции 09:50
Киргизии пообещали восстановление экономики во второй половине 2020 года 09:47
Росстат: производство автомобилей за первый квартал упало на 16% 09:46
В Болгарии состоялся протест автоинструкторов 09:44
В Хакасии ликвидирован крупнейший лесной пожар 09:42
Москалькова обратилась с призывом к украинской коллеге 09:35
Сотрудники проекта "Московское долголетие" занялись помощью пенсионерам на дому 09:31
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск 09:31
В Тюмени диагностировать COVID-19 будут с помощью компьютерной томографии 09:31
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19 09:24
Ковальчук после завершения карьеры планирует жить в России 09:22
В Москве грузовик врезался в мачту городского освещения 09:12
Экспедицию в Арктику признали рекордом Вооруженных сил России 09:12
Музей космонавтики запустит новый онлайн-проект "Поехали вместе" 09:11
Когда имбирь, лимон, лук и чеснок опасны для здоровья 09:05
Видео: байкер эффектно кувыркнулся через чужой мотоцикл 09:00
Очередная масштабная дезинфекция в Москве пройдет 24 апреля 08:56
В Киргизии представили данные о проживающих в стране ветеранах 08:55
В России изменились правила покупки билета на поезд 08:50
"Спартак" выразил готовность предоставить стадион для борьбы с COVID-19 08:44
В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров 08:43
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок 08:32
В Японии выявили коронавирус еще у 14 членов экипажа Costa Atlantica 08:15
Выявлены люди с высоким риском рака поджелудочной железы 08:05
В России открыли автосалон новых советских автомобилей 08:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 09:22
Рубрика: Спорт

Ковальчук после завершения карьеры планирует жить в России

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук рассказал о том, где он планирует жить после завершения карьеры хоккеиста.

Из-за прерванного коронавирусом сезона Ковальчук, как и сотни других игроков НХЛ, вынужден стараться поддерживать форму дома. О том, когда возобновится сезон, он пока не знает.

"Тяжело сказать. Нам постоянно переносят дату окончания домашнего карантина. Но, думаю, после 30 апреля уже будет какое-то понимание. Главное, чтобы взяли под контроль весь этот коронавирус. Сейчас невозможно думать о каком-то возобновлении сезона, ведь люди гибнут. Самое главное, чтобы все были живы, здоровы", - заявил он в интервью "СЭ".

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры

Летом у Ковальчука истекает контракт с "Вашингтоном", и, по признанию игрока, ему комфортно в этом клубе. Также он рассказал, что и в "Монреале" чувствовал себя комфортно.

А после завершения игровой карьеры олимпийский чемпион 2018 года планирует вернуться жить в Россию.

"Так сложилась моя судьба, что дети растут в Америке. А я провел в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем, часто бываем в России. Конечно же, основной дом всегда будет там. Дом в Лос-Анджелесе понадобится, если моя старшая дочь решит пойти здесь в университет. У нее будет место - семейное гнездышко", - заявил Ковальчук.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион