КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил на заседании вечером 23 апреля Соглашение о российском кредите на 200 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Запрос был инициирован депутатом от оппозиционной группы ProMoldova Сергеем Сырбу. Ранее оппозиционные парламентарии также заявляли, что "в Соглашении содержится ряд сомнительных положений, которые представляют риски для национальной безопасности Молдавии".

Что интересно, еще утром 23 апреля парламент ратифицировал Соглашение 56 голосами из 101.

При этом днем 23 апреля в Молдавии сменился председатель КС, новым главой стала Домника Маноле, считающаяся сторонницей проевропейского курса Кишинева.

Эксперты считают, что история с кредитом, как и назначение нового председателя КС - это "подведение мины" под президентские выборы, которые намечены в Молдавии на эту осень.