Постановление губернатора Курганской области от 21 апреля 2020 года № 28 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"Постановление

Губернатора Курганской области

от 16 марта 2020 года № 12

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Курганской области режим повышенной готовности.

2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

3. Обязать граждан, посещавших иностранные государства, а также город Москву, город Санкт-Петербург, Московскую область:

1) сообщать о своем прибытии в Курганскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов: 8 (800) 100-45-04, 8 (3522) 25-03-03;

2) направить запрос о передвижении в целях самоизоляции по прибытии в Курганскую область в соответствии с пунктами 10-12, подпунктом 10 пункта 14 приложения 2 к настоящему постановлению;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, информировать медицинских работников о своем прибытии из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области;

4) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Курганскую область.

4. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего постановления:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Курганскую область граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, информировать медицинских работников о прибытии совместно проживающих граждан из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), за исключением территорий, указанных в пункте 3 настоящего постановления:

1) сообщать о своем прибытии в Курганскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов: 8 (800) 100-45-04, 8 (3522) 25-03-03;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) минимизировать посещение общественных мест.

6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, работники которых работают вахтовым методом:

1) обеспечить контроль за соблюдением работниками требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам при входе работников в организацию и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте и обеспечением изоляции лиц с повышенной температурой тела и (или) респираторными симптомами;

3) сообщать обо всех случаях повышения температуры тела и (или) респираторных симптомов у работников на горячую линию по номеру телефона 8 (3522) 25-03-03;

4) обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски и (или) респираторы).

7. Гражданам при повышении температуры тела незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

8. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, за исключением случаев следования на дачу (в загородный дом) и возвращения с дачи (из загородного дома).

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, при следовании на дачу (в загородный дом) и возвращении с дачи (из загородного дома) на общественном транспорте и такси использовать медицинскую маску или респиратор.

Рекомендовать гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, при следовании на дачу (в загородный дом) и возвращении с дачи (из загородного дома) использовать личный автомобильный транспорт или такси.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

9. Обязать граждан:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курганской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, а также в иных случаях, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению;

3) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания), либо документ, подтверждающий место фактического проживания (договор аренды, договор безвозмездного пользования, иной документ, подтверждающий место фактического проживания);

4) при выезде на дачу (в загородный дом) и возвращении с дачи (из загородного дома) на общественном транспорте использовать медицинскую маску или респиратор.

10. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан и не приостановлена в соответствии с решением Оперативного штаба:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня, наличию запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников (сотрудников).

11. Ограничения, установленные пунктами 9, 10 настоящего

постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить наличие дезинфекционных средств для обработки рук, поверхностей и инвентаря, соблюдение усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

13. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга.

14. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

15. Организациям и индивидуальным предпринимателям выполнять решения Оперативного штаба.

16. Всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) респираторными симптомами;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) обеспечить ежедневный контроль соблюдения работниками режима самоизоляции и удаленного режима работы;

4) обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

5) для проведения совещаний и решения иных вопросов, требующих совместного пребывания работников, использовать аудио-, видео- и селекторную связь (при наличии технической возможности);

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

17. Установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

18. Департаменту здравоохранения Курганской области:

1) обеспечить повышенную готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

2) обеспечить наличие в медицинских организациях запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;

3) обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

4) разработать схему перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных;

5) организовать системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики;

6) организовать медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления, с предоставлением информации о взятых под медицинское наблюдение лицах и его результатах в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области;

7) обеспечить незамедлительную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, с забором биологического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, при появлении любых симптомов инфекционного заболевания с установлением медицинского наблюдения с обследованием на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) за контактными с ними лицами;

8) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3-5, 7 настоящего постановления.

19. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области:

1) в пределах компетенции ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования;

2) проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики;

3) обеспечить выполнение решений Оперативного штаба.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в пределах полномочий принять меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.

21. Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и организаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.

22. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике ежедневно представлять Губернатору Курганской области доклад о ситуации с распространением на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

23. Рекомендовать признавать в установленном порядке распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях, повлекших введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", обстоятельством, являющимся обстоятельством непреодолимой силы.

24. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

25. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Приложение 1 к постановлению Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности"

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам №18.0, №18.3 -№18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение 2 к постановлению Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности"

Особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

1. Настоящий Особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (далее - Особый порядок), в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" определяет правила передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, в период действия на территории Курганской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ввести ограничение на въезд граждан в Курганскую область, за исключением граждан, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории Курганской области, а также прибывших для целей лечения, участия в похоронах, следующих транзитом через территорию Курганской области, при наличии документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства (пребывания).

3. Ограничительные меры, установленные пунктом 2 Особого порядка, не распространяются на граждан:

1) въезд которых в Курганскую область обусловлен:

исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Курганской области, деятельность которых не приостановлена;

выполнением обязательств по договорам, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, и деятельность которых не приостановлена;

иной служебной необходимостью;

2) прибывающих в Курганскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и другие).

4. При установлении контрольно-пропускных пунктов въезд граждан в Курганскую область и проезд автотранспортных средств осуществляется через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства (пребывания), а также документа, подтверждающего прохождение лечения на территории Курганской области, или копии свидетельства (справки) о смерти для граждан, прибывших для целей лечения или участия в похоронах соответственно.

5. При установлении контрольно-пропускных пунктов въезд граждан, указанных в подпункте 1 пункта 3 Особого порядка, и проезд автотранспортных средств осуществляется через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, подтверждающего, что въезд в Курганскую область осуществляется им в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Курганской области, деятельность которых не приостановлена (выполнением обязательств по договорам, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, и деятельность которых не приостановлена, иной служебной необходимостью) (договор, счет-фактура на груз, транспортная накладная и другие).

6. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решением Оперативного штаба, оформляют своим работникам (сотрудникам) справки об осуществлении трудовой деятельности в период действия на территории Курганской области режима повышенной готовности по форме согласно приложению 1 к Особому порядку, а также специальные пропуска на транспортные средства по форме согласно приложению 2 к Особому порядку.

Положения настоящего пункта не распространяются на работников (сотрудников), имеющих служебное удостоверение, выданное уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

7. Допускается использование на территории Курганской области:

личного транспорта гражданами в случае следования к месту самоизоляции, работы, а также в целях, указанных в пунктах 14, 15 Особого порядка;

транспорта организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности, которая не приостановлена;

общественного транспорта; такси.

8. Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Курганской области, и деятельность которых не приостановлена, ведется Департаментом экономического развития Курганской области и подлежит размещению на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Правом передвижения по территории Курганской области обладают граждане, имеющие справки, и транспортные средства, имеющие специальные пропуска (за исключением личного транспорта), выданные в соответствии с пунктом 6 Особого порядка, а также граждане, направившие запрос о передвижении в соответствии с пунктами 10 - 14 Особого порядка, за исключением случаев, указанных в пунктах 15, 16 Особого порядка.

10. Направление запроса о передвижении осуществляется посредством:

1) отправки гражданином СМС-сообщения либо сообщения в приложении Viber на номер телефона +7(903)767-26-68 с текстом: "номер документа, удостоверяющего личность (цифры номера без пробелов) (пробел) номер цели направления запроса о передвижении в соответствии с пунктом 14 Особого порядка" (например: 123456 1);

2) заполнения формы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" covid19.kurganobl.ru с указанием номера документа, удостоверяющего личность, и цели направления запроса в соответствии с пунктом 14 Особого порядка.

11. Направление гражданином запроса в соответствии с пунктом 10 Особого порядка означает согласие на обработку его персональных данных.

12. Срок действия запроса о передвижении составляет 1 час с момента направления запроса о передвижении в соответствии с пунктом 10 Особого порядка.

В течение суток гражданином может быть направлено не более двух запросов о передвижении.

13. В случае если дата выезда на дачу (в загородный дом) не совпадает с датой возвращения с дачи (из загородного дома), требуется повторное направление запроса о передвижении в соответствии с пунктом 10 Особого порядка.

14. Устанавливаются следующие цели направления запроса о передвижении:

1) получение государственных и муниципальных услуг;

2) сопровождение несовершеннолетнего;

3) посещение медицинской или ветеринарной организации;

4) участие в похоронах;

5) выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома);

6) следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

7) посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи;

8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам;

9) посещение религиозных объектов;

10) самоизоляция по прибытии в Курганскую область.

15. Получение справок, специальных пропусков и направление запросов о передвижении не требуется в следующих случаях:

1) обращение гражданина за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

3) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

4) доставка лекарств, продуктов и товаров первой необходимости волонтером;

5) следование до ближайшего места приобретения продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.

16. Ограничения, установленные Особым порядком, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.





Приложение 1 к Особому порядку передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Форма справки об осуществлении трудовой деятельности в период действия на территории Курганской области режима повышенной готовности

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к Особому порядку передвижения лиц и транспортных средств по территории Курганской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Форма специального пропуска на транспортные средства

Смотрите приложение к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







