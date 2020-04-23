Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.

По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля. Позднее доллар и евро отыграли часть потерь, но тенденция к заметному укреплению российской валюты продолжала сохраняться.

Рубль укрепляется на фоне позитивных внешних настроений - азиатские рынки открылись в плюсе, также растут цены на нефть. В четверг утром стоимость барреля Brent росла более чем на 5%, приближаясь к 22 долларам. В случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти российская валюта способна вернуться в диапазон 70-75 рублей за доллар в конце текущей недели, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.