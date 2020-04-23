Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Новости

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения 10:43
В Екатеринбурге дело организатора тайной вечеринки отправили в суд 10:43
Яндекс запустил новое приложение для телевизоров 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 10:52
Рубрика: Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля. Позднее доллар и евро отыграли часть потерь, но тенденция к заметному укреплению российской валюты продолжала сохраняться.

Фото: iStock
Что будет с рублем при сохранении низких цен на нефть

Рубль укрепляется на фоне позитивных внешних настроений - азиатские рынки открылись в плюсе, также растут цены на нефть. В четверг утром стоимость барреля Brent росла более чем на 5%, приближаясь к 22 долларам. В случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти российская валюта способна вернуться в диапазон 70-75 рублей за доллар в конце текущей недели, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются