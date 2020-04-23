Леонид Рошаль призвал СМИ "не очернять" врачей

В качестве примера Рошаль привел новостные сообщения о событиях в закрытой на карантин больнице в Уфе, из которой, как говорилось в публикациях, "сбежало" несколько врачей, и выразил возмущение тем, что в прессе, включая, по его словам, и серьезные авторитетные издания, была опубликована эта "непроверенная информация, поливающая грязью врачебное сообщество".

"Что подумают миллионы читателей этих изданий о врачах? Думаю, что ничего хорошего. Так легко добавили ложечку дегтя в бочку с медом, - заявил Леонид Рошаль. - На самом деле из указанных в публикациях семи сотрудников, сотрудников больницы было только пять. Два - ординаторы Башкирского Университета, причем одна из них иностранка. Из оставшихся пяти: три сотрудника - это две уборщицы, одна - медицинский регистратор. Их при всем желании к врачам причислить нельзя. Действительно ушли два рентгенолога, которые могли и не слышать в этот день устного распоряжения о закрытии больницы на карантин, которое было сделано во второй половине дня".

Рошаль подчеркнул, что в настоящее время в этой больнице трудится более 600 сотрудников. "Следовательно, более 99 процентов медицинских работников продолжают находиться на передовой и исполнять свой непростой долг. Вот об этих героях хорошо бы рассказывать народу российскому, а не публиковать непроверенную информацию. Пожалуйста, будьте осторожны", - написал Леонид Рошаль в своем обращении.