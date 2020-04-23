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23.04.2020 16:08
Рубрика: Общество

Летчик-космонавт рассказал, как извлечь пользу из самоизоляции

Текст: Ирина Огилько
Как грамотно провести время в четырех стенах, рассказал Герой России, летчик-космонавт, президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихин.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

- Режим самоизоляции похож на пребывание в космосе, я провел пять полетов в космических кораблях и на орбитальной станции почти 672 суток, - рассказывает Юрчихин. - Во время подготовки к полетам находился по 72 часа в закрытых пространствах, непрерывно выполняя множество задач. Думаю, что режим самоизоляции может помочь провести время с пользой.

Фото: iStock
Космонавт рассказал, как превратить самоизоляцию в полет на орбиту

Первое. Нужно ощутить чувство команды, это позволит усилить ощущение уверенности в любой миссии. Сохранить мир и гармонию в семье 24/7 можно, если почувствовать себя единым экипажем, где у каждого свои обязанности и зоны ответственности. Составляя план задач на день, поддерживая друг друга в их выполнении, можно заметить, как дружно и продуктивно будет проходить время на карантине.

Второе. Нужно соблюдать режим. Иначе возникнет десинхроноз или нарушение суточного биоритма. Любого человека десинхроноз может привести к расстройствам сна, снижению работоспособности и другим последствиям для здоровья.

Третье. Не забывайте о спорте. Обязательным занятием космонавтов на орбите является физкультура. Чтобы организм в невесомости оставался в тонусе, они тренируются минимум по два часа в день. Занятия физкультурой придают бодрость, помогают отвлечься от дел или работы за компьютером, позволяют не набрать лишний вес. А фитнес-зал можно сделать из подручных предметов.

Четвертое. Чтобы времени на самоизоляции не оказалось мало для домашних свершений, стоит прямо сегодня составить список дел - и начать с тех, которые дольше всего ждут своего часа. И так, вычеркивая один пункт за другим, можно ощутить себя настоящим героем, вернувшимся со сложной миссии.
Космонавты поделились лайфхаками по соблюдению режима самоизоляции

Пятое. Позвоните родным, Космонавты на орбите получили возможность созваниваться с семей по видеосвязи только в середине 1990-х. До этого они могли не видеть и не слышать родных по несколько месяцев. Сейчас благодаря достижениям космонавтики у каждого есть техническая возможность разговаривать по телефону или с помощью интернета.

Шестое. Можно открыть в себе новые таланты. Если чтение и просмотр фильмов уже надоели, стоит расширить круг поиска новых увлечений - заняться самообразованием, участвовать в онлайн-активностях, освоить рукоделие или обзавестись новым фирменным блюдом.

И последний, седьмой пункт, один из самых важных - нужно не забывать об оптимизме. История космонавтики знает много эпизодов, когда все шло не по плану, легче всего было опустить руки. Но тогда в нашей стране не было бы столько героев и истинных примеров для подражания. Самое время пополнить их ряды.

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