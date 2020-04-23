Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ

Об актуальности встречи, констатируют аналитики, можно судить и по уровню приглашенных в столичный Дворец Независимости, где в четверг собрались первые лица страны, включая губернаторов и помощников президента. Магистральная цель диалога состоит в том, чтобы "всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования", - сказал, открывая встречу глава государства. Он пояснил, что необходимо "оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед" руководством Беларуси.

Прежде всего Лукашенко дал понять, что республика не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации. Он сообщил в этой связи, что накануне получил письмо генерального директора ВОЗ. Меры, которые предложены РБ международной организации, по словам президента, "должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно", - сказал он.

Обратив внимание Сергея Румаса, что ВВП за первый квартал снизился в республике на 0,3 процента, Лукашенко указал, что он ждет от правительства безусловного выполнения основных показателей экономического развития. "Никакого одобрения падения не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть", - предупредил он.

В нынешних условиях, жестко поставил задачу руководитель страны, необходимо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. "Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги", - резюмировал Лукашенко.