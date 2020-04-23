Правда, глава государства дает понять, что важно не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его оценке, в Беларуси с этим справляются. Сделав акцент на важности борьбы с COVID-19, президент указал и на необходимость особого контроля над заболеваемостью пневмонией. "Любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает. Поэтому Министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни", - отметил Лукашенко.

На совещании было констатировано, что в отрасли здравоохранения трудятся почти 310 тысяч человек, а общий коечный фонд составляет около 100 тысяч коек. В круглосуточном режиме работают лаборатории по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней.

"Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, - заверил Лукашенко. - В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения", - подчеркнул президент.