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23.04.2020 12:17
Рубрика: В мире

Мэр Пусана ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Градоначальник второго крупнейшего мегаполиса Южной Кореи Пусана 71-летний О Го Дон подал в отставку после того, как одна из подчиненных публично обвинила его в сексуальных домогательствах.

Как сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на показания пострадавшей инцидент произошел пару недель назад. Мэр вызвал к себе в кабинет одну из молодых подчиненных, которой не исполнилось 30 лет. В ходе общения, которое происходило один на один, градоначальник, по словам женщины, "стал сексуально домогаться" и прикасаться к ней. После этого девушка подала заявление в местный офис по борьбе с сексуальным насилием.

Сегодня утром О Го Дон в ходе экстренной пресс-конференции, признал, что повел себя "неподобающим образом", но сказал, что у него было намерений домогаться, все произошло в течение пятиминутной беседы и он "совершил ошибку". Мэр при этом признал, что несет ответственность за содеянное , а потому уходит в отставку.

Фото: REUTERS
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Пострадавшая же выступила с ответным заявлением, выразив сожаление по поводу некоторых высказываний мэра. По ее словам, это "явно было сексуальное домогательство", за которое мэр должен ответить по закону.

Издание "Хангёре Синмун" представило более подробную версию скандала. Как утверждает газета, мэр О сразу стал приставать к женщине, но она категорически возражала. Это продолжалось около пяти минут, после чего девушка выбежала. Она поставила мэру ультиматум: либо он добровольно уходит в отставку, либо она предает все огласке, но согласилась подождать, пока 15 апреля не пройдут выборы в парламент. Мэр же, однако, попытался замять инцидент и не торопился с отставкой. Тогда женщина повторно предупредила, что тот до 30 апреля должен уйти сам, либо она соберет пресс-конференцию, и подала заявление в офис по борьбе с сексуальными домогательствами. Сегодня мэр Пусана сложил полномочия. Выборы нового градоначальника должны состояться только в апреле следующего года.

Журналисты пока склоняются в пользу версии пострадавшей, считая, что вызывать подчиненную для беседы один на один в ходе рабочего дня не самая принятая практика, так как обычно дела обсуждаются в присутствии помощников. Выдвинуто предположение, что мэр намеренно все делал, а не "ошибся", но получил серьезный отпор. СМИ также вспомнили, что О Го Дон в прошлом году уже обвинялся в сексуальных домогательствах, но тогда он все отрицал и это ему сошло с рук.

В правящей Демократической партии "Тобуро", к которой принадлежит уже бывший мэр Пусана, заявили, что намерены по своей линии жестко наказать политика.

Отметим, что это уже не первый случай, когда известные деятели правящей партии страдают из-за своих интриг с подчиненными. Так, в частности, произошло с бывшим губернатором провинции Южная Чхунчхон Ан Хи Чжоном, которого долгое время считали наиболее вероятным претендентом на пост кандидата от правящей партии на будущих президентских выборах. Его политическая карьера закончилась, когда секретарша обвинила его в изнасилованиях, которые произошли несколько лет назад. Ан признал факт интимной связи, но утверждал, что все было по согласию. Супруга губернатора также обвинила секретаршу в двусмысленном поведении, допустив, что та заигрывала с мужем. Верховный суд Кореи в конце концов признал Ана виновным в изнасиловании, хотя дело спровоцировало большие споры в корейском обществе.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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