Меркель назвала пандемию самым серьезным вызовом со времен создания ФРГ

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель 23 апреля, выступая в бундестаге, нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, - "самый серьезный вызов со времен создания Федеративной республики".

По словам канцлера, "предстоит еще долго жить с этим вирусом... Возникает вопрос, как воспрепятствовать тому, чтобы вирус не одолел систему здравоохранения".

Также Меркель отметила, что нынешняя пандемия показала, что защитная одежда и средства безопасности должны производиться своими силами. "Нехорошо, когда защитная одежда поступает из далеких стран", - сказала она.

Кроме того, канцлер считает, что точно оценить экономические потери Германии и сроки восстановления ее экономики пока невозможно.

"Насколько большими будут потери к концу года, как долго они будут сохраняться и когда начнется восстановление, мы не можем сказать. Это зависит от нашего успеха в противостоянии вирусу", - подчеркнула она и призвала население "еще потерпеть", потому что "это длительная дистанция, нельзя расходовать все силы и терять дыхание".

По ее словам, ослабление изоляционных мер отдельными федеральными землями ФРГ не лучшая идея. "Я, разумеется, полностью поддерживаю право федеральных земель принимать решения... Наш федеральный порядок силен, но все же я вижу свою обязанность в том, чтобы предостеречь. Давайте не будем рисковать тем, чего достигли. Будет жаль, если поспешная надежда в конечном итоге нас накажет".

Меркель отметила, что ВОЗ, против которой последнее время активно выступает Вашингтон, обвиняя организацию в сокрытии данных о пандемии коронавируса, "является незаменимым партнером", и ФРГ поддерживает ее мандат.

Также канцлер отметила, что Германия должна быть готова значительно увеличить взносы в бюджет ЕС на ограниченный срок, "потому что мы хотим, чтобы все европейские страны могли восстановиться в плане экономики".

Оппозиция, в частности, правая "Альтернатива для Германии" (AfD), раскритиковала ряд мер немецкого правительства и призвала к постепенному снятию карантинных ограничений.

Изоляционные меры введены в ФРГ с 16 марта, с 23 марта закрыты большая часть магазинов, предприятий услуг и публичных заведений всех назначений, включая религиозные. С 20 апреля было разрешено открыть ряд магазинов и сервисных предприятий площадью до 800 квадратных метров. Жителям разрешено выходить на улицу для поездок на работу, за покупками, для спорта и прогулок. Пикники запрещены, общественные места можно посещать максимум по двое.