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23.04.2020 19:02
Рубрика: Власть

МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы

Текст: Константин Волков

После публикации "сигнальной" версии доклада Госдепа США о соблюдении международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) МИД РФ выразил резкое несогласие с некоторыми утверждениями, содержащимися в американском документе.

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В частности, российское внешнеполитическое ведомство 23 апреля обнародовало на своем сайте комментарий, в котором сказано, что "утверждения о "содействии" России сирийским властям в связи с инцидентом с применением хлора в городе Дума 7 апреля 2018 года неприемлемы".

Как отмечается в комментарии МИД РФ, "целый ряд подобного рода преступлений совершен спонсируемой извне сирийской вооруженной оппозицией и аффилированными с ней псевдогуманитарными НПО по типу пресловутых "Белых касок". Их цель не скрывается - дискредитация законного правительства Сирии и провоцирование ударов со стороны США и их союзников по суверенному государству в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права".

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