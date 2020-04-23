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23.04.2020,  
13:38
Текст:  Яков Васильев

Минобороны будет эксплуатировать самолеты Ту-134 до 2033 года

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Самолеты Ту-134 выведут из эксплуатации министерства обороны России в течение ближайших 13 лет. Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщает РИА Новости.

В 2033 году к максимальному сроку своей эксплуатации в 50 лет подойдет самый "молодой" на сегодняшний день армейский лайнер этой модели. До этого года Минобороны планирует использовать несколько десятков Ту-134.

- По данным открытых источников, Минобороны эксплуатирует 36 Ту-134А и Ту-134А-3, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост Президента России, поручил вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах с 2012 года. Последний раз российский пассажирский лайнер этой модели поднимался в воздух 20 мая 2019 года. Самолет перелетел из Иркутска в Мирный, а затем в Новосибирск, где стал экспонатом музея авиации.

Советский пассажирский самолет Ту-134 разработали в начале 1960-х годов в опытно-конструкторском бюро имени Туполева. Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров на маршрутах малой и средней протяженности. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями Д-30. Серийное производство лайнера на Харьковском авиационном производственном объединении длилось с 1966 по 1984 год.

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