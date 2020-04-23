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23.04.2020 16:08
Рубрика: Общество

Минпросвещения подготовило более 20 проектов в Год памяти и славы

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения подготовило более 20 проектов и акций, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая на всероссийском открытом уроке "ПроеКТОриЯ". Тема урока - "Моя профессия - моя история".
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

- Мы провели большую работу, привлекая разных педагогов, экспертов, множество партнеров с интересным контентом и идеями, чтобы все мероприятия в Год памяти и славы были насыщены интересными для детей фактами, проходили в современных форматах, пробуждали интерес к изучению истории своей страны, города, школы, - рассказал Сергей Кравцов. - Для нас важно, чтобы легендарная военная история России была для детей не далеким прошлым, а тем, что касается каждого человека.

По словам министра, необходимо помнить о подвигах людей, благодаря которым сейчас мы можем учиться, развивать таланты, мечтать о будущем. Именно поэтому последний в этом сезоне Всероссийский открытый урок "ПроеКТОриЯ" был посвящен Великой Победе.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Сейчас мы ведем более 20 масштабных просветительских проектов и акций. К ним с каждым днем онлайн присоединяются школьники и их родители, педагоги из всех регионов страны, - рассказал Сергей Кравцов. - Всю информацию о конкурсах мы собрали в разделе на сайте Министерства просвещения Год памяти и славы. Там можно узнать, как принять участие в той или иной акции, в какие сроки она проходит.

Школьники пишут сочинения о победе "Без срока давности", рассказывают о воевавших родственниках, рассуждают, как бы они хотели сохранять память о героических событиях, и что уже делают для этого в школах в разных городах и поселках страны.

- Мы узнали о том, что в архивах хранятся письма учителей с войны своим ученикам. И письма учеников, которые пошли воевать. И решили собрать это в книгу, - добавил Сергей Кравцов. - Она станет символом человеческой и учительской стойкости, напоминанием о том, что педагог всегда готов быть рядом с учеником и поддержать его, готов найти нужные слова, чтобы подбодрить его и сделать лучше.

Кроме того, лучшие уроки, посвященные Войне, собраны в международном конкурсе "Уроки Победы". В этом году свои уникальные разработки представили более 15 тысяч талантливых учителей и методистов со всей России и из 27 зарубежных стран.

Общество Образование Правительство Минпросвещения 75-летие Победы

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