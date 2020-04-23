Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников

Министерство просвещения при поддержке "Единой России" запускает Образовательный телепроект "Моя школа online". Телеуроки уже запущены на "Триколоре", а с 27 апреля они стартуют на ОТР. В ведомстве рассчитывают, что они охватят до пяти миллионов школьников по всей России.

- Для нас важно, чтобы все школьники получали качественное образование, подготовились к ОГЭ и ЕГЭ , - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы соединили в одном проекте традиционные учебники, цифровую платформу, в которой есть соответствующий образовательным стандартам контент, и цифровое телевидение. Получился мультимедийный проект "Моя школа online", который позволит выпускникам качественно подготовиться к экзаменам. Привлечены лучшие педагоги, методисты и все содержание онлайн-уроков выверено.

По словам министра, у выпускников есть учебники. Кроме того, запущена цифровая интернет-платформа "Моя школа online", в которой выложены учебники из федерального перечня и задания по предметам. Там можно найти тему и рекомендации. А с 27 апреля еще и телеуроки будут транслироваться с 9 до 12 часов каждый день по ОТР. И что особенно важно - все телезанятия синхронизированы с учебниками и электронной платформой.

- Это поможет качественно подготовиться к экзаменам. Такого нет в мире. Где-то используется только телевидение, где-то только информационная платформа, но такого соединения нет нигде, - уверен Сергей Кравцов. - Проект будет полезен и учителям, которые увидят работу лучших педагогов по телевидению.

Для учеников девятых классов занятия по телевидению будут проходить по математике и русскому языку. Для учеников 11-х классов к этим двум предметам добавятся география, биология, английский, химия, история, обществознание, физика и литература.

- Ситуация с дистанционным образованием является одной из сложнейших и приоритетных. За месяц мы продвинулись вперед, выстроена система, не знающая аналогов, - заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. - Сигнал ОТР идет в рамках двадцати каналов, которые получают 90 процентов населения России. Эфир канала Триколор также имеет большое покрытие. Это позволяет сделать так, чтобы у детей, в первую очередь, у 11-классников была возможность получать качественное образование. Даже в самых отдаленных поселках.