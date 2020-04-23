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Текст:   Владимир Кузьмин 
13:22 23.04.2020

Правительство: Ипотеку под 6,5% будут давать до 1 ноября

Льготная ипотека для нового жилья под 6,5 процентов годовых будет действовать до 1 ноября.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

"Программа распространяется на ипотечные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, где жилье более дорогое, и до 3 миллионов рублей - в других субъектах Федерации", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В четверг на заседании правительство утвердило выделение под эту меру поддержки жилищного строительства субсидий в объеме 6 миллиардов рублей.

"Она станет хорошим подспорьем для тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей из банковской системы", - заявил глава кабмина.

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