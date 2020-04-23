Льготная ипотека для нового жилья под 6,5 процентов годовых будет действовать до 1 ноября.

"Программа распространяется на ипотечные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, где жилье более дорогое, и до 3 миллионов рублей - в других субъектах Федерации", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.

В четверг на заседании правительство утвердило выделение под эту меру поддержки жилищного строительства субсидий в объеме 6 миллиардов рублей.

"Она станет хорошим подспорьем для тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей из банковской системы", - заявил глава кабмина.