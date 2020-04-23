Мишустин посчитал ЕАЭС готовым к более высокому уровню интеграции стран

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. К такому выводу его подтолкнуло обсуждение с коллегами по "пятерке" вопросов единого газового рынка на пространстве организации.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии посредством видеосвязи провели уже второй такой межправительственный совет, чтобы согласовать последние нерешенные вопросы Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Важно, что удалось решение по международным автомобильным перевозкам. Исходим из того, что по мере реализации стратегии мы сможем продвинуться по этому направлению на основе строгого соблюдения международных обязательств государств-членов в отношениях с третьими странами", - считает глава российского кабмина. Консенсус, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), был выработан по механизмам целевого содействия экономическому развитию и по сотрудничеству в области здравоохранения.

Самой сложной оказалась тема тарифов на транспортировку газа на рынке ЕАЭС. Единых формулировок добиться не получилось, окончательное решение предстоит принять президентам.

По словам Михаила Мишустина, Казахстан внес предложение о проработке подходов в рамках подготовки соответствующего международного договора. "Россия и Киргизия поддержали это предложение и подготовили общую реакцию. Она носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", - подчеркнул он.

- Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции, - констатировал премьер-министр России.