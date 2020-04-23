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23.04.2020 18:39
Рубрика: Власть

Мишустин посчитал ЕАЭС готовым к более высокому уровню интеграции стран

Текст: Владимир Кузьмин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. К такому выводу его подтолкнуло обсуждение с коллегами по "пятерке" вопросов единого газового рынка на пространстве организации.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии посредством видеосвязи провели уже второй такой межправительственный совет, чтобы согласовать последние нерешенные вопросы Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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"Важно, что удалось решение по международным автомобильным перевозкам. Исходим из того, что по мере реализации стратегии мы сможем продвинуться по этому направлению на основе строгого соблюдения международных обязательств государств-членов в отношениях с третьими странами", - считает глава российского кабмина. Консенсус, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), был выработан по механизмам целевого содействия экономическому развитию и по сотрудничеству в области здравоохранения.

Самой сложной оказалась тема тарифов на транспортировку газа на рынке ЕАЭС. Единых формулировок добиться не получилось, окончательное решение предстоит принять президентам.

Фото: iStock
Завершается работа над проектом стратегии евразийской интеграции

По словам Михаила Мишустина, Казахстан внес предложение о проработке подходов в рамках подготовки соответствующего международного договора. "Россия и Киргизия поддержали это предложение и подготовили общую реакцию. Она носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", - подчеркнул он.

- Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции, - констатировал премьер-министр России.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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