Москалькова обратилась с призывом к украинской коллеге

Более двух тонн гуманитарной помощи застряли на российско-украинской границе. Гуманитарная помощь предназначена для обитателей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в передаче безвозмездной пасхальной помощи от российских верующих обитателям Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

"Помощь носит исключительно гуманитарный характер, - пишет в письме Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. - Однако этот жизненно необходимый груз может попасть по принадлежности только в случае специального разрешения министерства социальной политики Украины". Как пишет Москалькова, в адрес министерства было направлено несколько запросов, но "ответа заявители до сих пор так и не получили".

При этом лекарства не могут храниться длительное время. Поэтому российский омбудсмен просит у украинского омбудсмена помощи и содействия с тем, чтобы получить разрешение на передачу гуманитарного груза.

Список лекарств к письму прилагается. Пока ответа от Уполномоченного по правам человека на Украине не было.