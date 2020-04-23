Московская медсестра зарезала мужчину во время ссоры

В результате шумной ссоры женщина, медсестра московской больницы, зарезала мужчину. Инцидент произошел в Люберцах ночью 22 апреля. Об этом сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полицию вызвали жильцы дома, которые устали терпеть шумных соседей. Когда сотрудники правоохранительных органов попали в квартиру, они увидели 48-летнюю женщину, сидевшую в шоковом состоянии рядом с телом 57-летнего мужчины.

Сейчас медсестру достали в местное отделение Следственного комитета для выяснения обстоятельств произошедшего.