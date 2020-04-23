Московское "Динамо" попытается вернуть Овечкина

Московское "Динамо" постарается подписать контракт с Александром Овечкиным по истечении срока его соглашения с "Вашингтоном". Об этом заявил генеральный директор "бело-голубых" Евгений Кровопусков во время онлайн-конференции.

"С Овечкиным у нас хорошие отношения. В прошлом году его советы помогли нам, в том числе по вопросу с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с "Вашингтоном"", - заявил Кровопусков.

Действующий контракт 35-летнего Овечкина с "Кэпиталс" истекает летом 2021 года. На вопросы о месте продолжения карьеры сам Александр предпочитает отвечать уклончиво. При этом на днях Овечкин признался, что намерен вернуться в Россию после того, как повесит коньки на гвоздь. Александр является воспитанником "Динамо".

Что касается Дмитрия Яшкина, имеющего чешский паспорт, он ранее выступал за "Вашингтон". В сезоне 2019/2020 хоккеист стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ вслед за одноклубником Вадимом Шипачевым.