Motorola выпустила свой самый дорогой смартфон. Чем он хорош?

Компания Motorola представила смартфон под названием Edge+, оснащенный так называемым экраном-водопадом - боковые грани дисплея скошены по краям и могут выводить дополнительную информацию, а также создавать более полную иллюзию реальности картинки.

Motorola Edge+. Фото: Motorola

Продажи устройства на глобальном рынке стартуют в мае 2020 года, европейская цена составит 1199 евро. Это делает Motorola Edge+ самым дорогим смартфоном за всю историю компании. Что покупатель получит за эти деньги, на которые можно купить топовый iPhone или Samsung?

1. Тонкорамочный дисплей "без краев" с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+, а также частотой обновления 90 Гц для плавной анимации. В верхнюю часть экрана врезан глазок селфи-камеры, внизу расположен подэкранный сканер отпечатка пальца.

2. Топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G, которые готовятся к запуску во многих странах.

3. 12 гигабйт оперативной памяти LPDDR5 и 256 гигабайт постоянной UFC 3.0.

4. 108-мегапиксельная квадрокамера с 3-кратным оптическим зумом, ультрашироким объективом, макро и "портретником", которая к тому же может записывать видео в разрешении 6K.

5. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (это довольно средний показатель). Имеется также беспроводная зарядка, в том числе реверсивная, когда смартфон играет роль внешней батареи.

Если европейская цена кажется высокой - 1199 евро, то в США, как пишет Gizchina, стоимость будет ниже и составит 1000 долларов.

В Motorola утверждают, что ни у кого не было "такого быстрого телефона".