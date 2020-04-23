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23.04.2020 10:51
Рубрика: Общество

Мусульман попросили не посещать мечети в Рамадан из-за коронавируса

Текст: Владимир Емельяненко
"Я прошу единоверцев воздержаться от посещения мечетей в священный месяц Рамадан, - заявил в интервью "РГ" глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. - Прошу всех молиться дома. Это решение не только Духовного собрания мусульман России. Это решение всего мусульманского мира".
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

"Большим Божьим испытанием" назвал Альбир Крганов пост Рамадан, который начинается 24 апреля и продолжится до наступления Ураза-Байрам - 24 мая. Однако мечети, закрывая по всему миру двери из-за наступления коронавируса, просят помнить установление Корана эпохи чумы: "Мусульманин не должен покидать свой дом, а тот, кто хотел поехать, - никуда не ехать".

Крганов сравнивает коронавирус с чумой и просит верующих по возможности не покидать свои дома и совершать намазы исключительно дома. Он также сообщил, что онлайн-трансляции богослужений уже доступны во всех регионах страны. "Онлайн-трансляции доказывают, что нет границ общения с Богом, - говорит Альбир Крганов. - Дело не в закрытых мечетях. Вся Земля - мечеть. Главное - не закрывать себя перед Богом".

При этом, по решению Духовного собрания мусульман (ДСМ) России, не будут работать ставшие в последние годы традиционными "Шатры Рамадана" - ночные столы угощения не только для мусульман, но и для всех желающих разделить ночную трапезу поста и разговоры о вечном.

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- Шатры временно останавливают свою работу, - говорит Крганов. - Закрывая их, мы руководствовались наставлением пророка Мухаммеда: "Не вреди себе, не вреди другим". Этот же принцип лежит в основе того, что в 2020 году пост Рамадан, как прогнозирует Духовное собрание мусульман, будут держать меньшее, чем обычно, число верующих. Причина - эпидемия коронавируса, угроза им заразиться или подозрение на него у верующих. Им, особенно пожилым людям, в ДСМ рекомендуют сначала проконсультироваться с врачами, прежде чем держать пост. Также Крганов сказал, что рано говорить о праздничных намазах в честь наступления Ураза-Байрам, но, "скорее всего, надо готовить себя к тому, что их мы проводить не сможем, а праздник будет дома".

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