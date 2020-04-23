МВД: Всплеска преступлений со стороны мигрантов не зафиксировано

В МВД России внимательно следят за ситуацией в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции и стараются не допустить увеличения числа преступлений.

В частности, высказывались опасения, что России не избежать всплеска преступности со стороны уволенных мигрантов, которые остались без средств к существованию, а выехать на родину не имеют возможности из-за закрытия границ. Но, как оказалось, опасения не оправдались.

По последним данным, в период пандемии коронавируса в России, напротив, снизилось количество тяжких преступлений, в том числе убийств и грабежей. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. "Мы не наблюдаем всплеска преступности, наоборот, по отдельным преступлениям, количество их снижается, особенно по показателю "тяжкие преступления", таких как убийства, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью", - сказала Казакова в видеоинтервью интернет-порталу "МВД Медиа".

Согласно криминальной статистике, уточнила начальник главка, показатели по преступлениям, совершенным иностранными гражданами в 2020 году, находятся на уровне прошлого года.