На онлайн-турнире Магнуса Карлсена случился сбой связи

Российский гроссмейстер Петр Свидлер (на фото - внизу) мог не просто комментировать матч Каруана - Карлсен, но и дискутировать с игроками в перерывах между партиями. Фото: twitter.com / @Chess24com

За виртуальной доской сошлись два фаворита. Больше того, это была первая встреча Карлсена и Каруаны после матча за шахматную корону 2018 года. Тогда, в Лондоне, соперники не смогли выявить победителя в классических партиях. Норвежец сохранил титул на тай-брейке, безоговорочно победив в быстрых шахматах - 3:0.

Сейчас по итогам четырех партий в рапид Карлсен одержал победу со счетом 3:1, возглавил турнирную таблицу с восемью очками и забронировал себе место в нокаут-финале на четверых. "Это был мой лучший игровой день", - прокомментировал Магнус результат. Хотя чемпион мира пока идет без поражений. В первом туре он обыграл американца Хикару Накамуру. А во втором - взял реванш у 16-летнего иранца Алирезу Фируджу. Тот, напомним, поставил мат шахматному королю в финале другого онлайн-турнира Banter Blitz Cup, благодаря чему и получил приглашение сыграть среди лучших гроссмейстеров.

На турнире Magnus Carlsen Invitational Фируджа, правда, не заработал ни одного очка. Хотя испытания проходит серьезные. В первой партии третьего круга по ходу встречи с Накамурой (3,5:0,5) у Фируджи по не зависящим от него причинам прервалось интернет-соединение. Согласно регламенту в этом случае отсчет времени приостанавливается и игра возобновляется, как только решаются технические проблемы.

Но Накамура подумал, что ему автоматически засчитана победа, и ушел на десятиминутный перерыв. Арбитр посчитал, что доигрывать партию было бы проблематично. Как пишут на сайте Cyess24, в истории уже был прецедент, когда во время четвертьфинального матча турнира претендентов 2011 года между Владимиром Крамником и Теймуром Раджабовым блицигру приостановили из-за неисправности часов. Россиянин получил дополнительное время на размышление и смог одержать верх в ничейной партии. Поэтому сейчас арбитр решил зафиксировать ничью. Иранец настаивал на том, что партию нужно переиграть, но его протест после долгих обсуждений был отклонен.

Есть и еще одно техническое замечание - от зрителей, которые смотрят видеотрансляции матчей. Правильно установить камеру смог только Магнус Карлсен. У остальных участников в кадре преимущественно видны нахмуренные брови и лбы, а любители шахмат хотят наблюдать весь мыслительный процесс на лицах своих кумиров.

Возвращаясь к результатам, Карлсен набрал восемь очков. На один балл отстает Накамура. У Каруаны - пять очков, на счету француза Максима Вашье-Лаграва и китайца Дин Лижэня по четыре очка, далее с двумя баллами идет россиянин Ян Непомнящий, замыкают таблицу Фируджа и нидерландец Аниш Гири (у обоих - по нулям). При этом Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь, Непомнящий и Гири на момент подписания номера "РГ" в печать не закончили матчи третьего тура.