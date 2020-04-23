На онлайн-турнире Магнуса Карлсена случился сбой связи

Новости

В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС 19:25
В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты 19:21
СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека 19:16
Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19 19:14
В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160 19:09
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса 19:06
Япония намерена закрыть въезд из России 19:05
МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы 19:02
В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус 19:02
Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 19:50
Рубрика: Спорт

Ходы почти под контролем

На онлайн-турнире Магнуса Карлсена случился сбой связи
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в матче третьего тура шахматного супертурнира Magnus Carlsen Invitational, который проходит в онлайн-режиме на сайте Chess24.
Российский гроссмейстер Петр Свидлер (на фото - внизу) мог не просто комментировать матч Каруана - Карлсен, но и дискутировать с игроками в перерывах между партиями. Фото: twitter.com / @Chess24com Российский гроссмейстер Петр Свидлер (на фото - внизу) мог не просто комментировать матч Каруана - Карлсен, но и дискутировать с игроками в перерывах между партиями. Фото: twitter.com / @Chess24com
Российский гроссмейстер Петр Свидлер (на фото - внизу) мог не просто комментировать матч Каруана - Карлсен, но и дискутировать с игроками в перерывах между партиями. Фото: twitter.com / @Chess24com

За виртуальной доской сошлись два фаворита. Больше того, это была первая встреча Карлсена и Каруаны после матча за шахматную корону 2018 года. Тогда, в Лондоне, соперники не смогли выявить победителя в классических партиях. Норвежец сохранил титул на тай-брейке, безоговорочно победив в быстрых шахматах - 3:0.

Фото: iStock
Новый шахматный Кубок Наций пройдет в удаленном режиме

Сейчас по итогам четырех партий в рапид Карлсен одержал победу со счетом 3:1, возглавил турнирную таблицу с восемью очками и забронировал себе место в нокаут-финале на четверых. "Это был мой лучший игровой день", - прокомментировал Магнус результат. Хотя чемпион мира пока идет без поражений. В первом туре он обыграл американца Хикару Накамуру. А во втором - взял реванш у 16-летнего иранца Алирезу Фируджу. Тот, напомним, поставил мат шахматному королю в финале другого онлайн-турнира Banter Blitz Cup, благодаря чему и получил приглашение сыграть среди лучших гроссмейстеров.

На турнире Magnus Carlsen Invitational Фируджа, правда, не заработал ни одного очка. Хотя испытания проходит серьезные. В первой партии третьего круга по ходу встречи с Накамурой (3,5:0,5) у Фируджи по не зависящим от него причинам прервалось интернет-соединение. Согласно регламенту в этом случае отсчет времени приостанавливается и игра возобновляется, как только решаются технические проблемы.

Но Накамура подумал, что ему автоматически засчитана победа, и ушел на десятиминутный перерыв. Арбитр посчитал, что доигрывать партию было бы проблематично. Как пишут на сайте Cyess24, в истории уже был прецедент, когда во время четвертьфинального матча турнира претендентов 2011 года между Владимиром Крамником и Теймуром Раджабовым блицигру приостановили из-за неисправности часов. Россиянин получил дополнительное время на размышление и смог одержать верх в ничейной партии. Поэтому сейчас арбитр решил зафиксировать ничью. Иранец настаивал на том, что партию нужно переиграть, но его протест после долгих обсуждений был отклонен.

Фото: Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP
Карлсен проиграл в финале турнира Banter Blitz Cup 16-летнему сопернику

Есть и еще одно техническое замечание - от зрителей, которые смотрят видеотрансляции матчей. Правильно установить камеру смог только Магнус Карлсен. У остальных участников в кадре преимущественно видны нахмуренные брови и лбы, а любители шахмат хотят наблюдать весь мыслительный процесс на лицах своих кумиров.

Возвращаясь к результатам, Карлсен набрал восемь очков. На один балл отстает Накамура. У Каруаны - пять очков, на счету француза Максима Вашье-Лаграва и китайца Дин Лижэня по четыре очка, далее с двумя баллами идет россиянин Ян Непомнящий, замыкают таблицу Фируджа и нидерландец Аниш Гири (у обоих - по нулям). При этом Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь, Непомнящий и Гири на момент подписания номера "РГ" в печать не закончили матчи третьего тура.

Спорт Шахматы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион