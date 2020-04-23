Страхование жизни перестало расти рекордными темпами.

По данным ЦБ РФ, в прошлом году взносы в сегменте сократились на 19,2 процента, до 317,5 миллиарда рублей (без учета страхования жизни заемщиков). Регулятор объясняет это снижением некорректных продаж и повышением их стандартов. Также на сокращение сегмента повлиял невысокий уровень доходности по договорам инвестстрахования жизни.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отмечают, что сегодня клиенты, заключающие договоры страхования жизни, в том числе инвестиционного и накопительного, надежно защищены от мисселинга.

- В момент принятия решения о заключении договора они, помимо пояснений менеджера, получают простую и понятную памятку об условиях договора, а затем имеют возможность его расторгнуть в течение "периода охлаждения" (он составляет от 14 дней), вернув все деньги без каких-либо удержаний, - пояснил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

На эту памятку делается основной акцент в информировании граждан, заключающих через банки договоры накопительного страхования. Она содержит предупреждения обо всех ключевых особенностях договора страхования, изложенные максимально понятным и простым языком. Указываются, в частности, выкупная сумма, последствия просрочки уплаты взноса и другие условия договора.

В ВСС отмечают, что новым лидером по темпам роста сборов стало накопительное страхование жизни (НСЖ). В прошлом году оно выросло на 64 процента, до 110,2 миллиарда рублей. Эту тенденцию подтверждают и крупнейшие участники рынка.

- 2019 год охарактеризовался повышением спроса клиентов на долгосрочные программы страхования жизни. Согласно статистике ЦБ РФ, сборы по договорам страхования жизни длительностью от 5 лет и более выросли на 41 процент и составили 69 миллиардов рублей, - указал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич. - Этот рост обеспечен в первую очередь НСЖ, в котором период действия договоров достигает 15, 20 и даже 30 лет. Рост спроса на накопительное страхование продолжался в течение всего года и в результате составил 67 процентов. Это самый большой показатель роста среди всех видов личного страхования.

В прошлом году сборы по договорам страхования жизни на пять и более лет выросли на 41 процент, почти до 70 миллиардов рублей

СК "Сбербанк страхование жизни" в январе - марте 2020 года заключила около 40 тысяч договоров накопительного страхования жизни, рассказали в пресс-службе компании. Наибольшее число договоров заключено на срок от 6 до 10 лет . При этом суммы договоров НСЖ растут с каждым годом. Если в 2019 году средняя сумма по договорам НСЖ составляла 880 тысяч рублей, то в 2020 году - уже 1 миллион рублей.

Страховщики продолжают разрабатывать новые продукты накопительного страхования, ориентированные на разных клиентов и разные цели накоплений.

- В прошлом году мы запустили накопительную программу страхования жизни "Ваш пенсионный капитал", которая позволяет клиенту регулярно получать стабильные выплаты по заранее определенному графику, - рассказал Евгений Гуревич. - В соответствии со своими возможностями клиент определяет комфортную для себя сумму взносов (которую можно изменять) и срок накопительного периода, а также дату начала периода выплаты пенсии. Обладатель полиса получает достойную прибавку к государственной пенсии либо отдельный ресурс для сохранения качества жизни при выходе на заслуженный отдых. Мы видим большой потенциал в развитии таких программ, особенно в свете возможного участия страховщиков жизни в пенсионной реформе в качестве одного из провайдеров гарантированного пенсионного плана.

Страховщики также подчеркивают, что в нынешних условиях особенно важно обеспечить бесперебойную дистанционную работу всего, что касается урегулирования страховых событий и выплат по ним.

- Мы реализовали такой сервис в начале прошлого года, поэтому получили возможность протестировать его в спокойном режиме. Еще до пандемии удаленным урегулированием пользовались от 30 до 50 процентов клиентов, - рассказал Евгений Гуревич. - Сейчас эта доля растет в рамках введения в различных регионах режима самоизоляции.

В "Сбербанк страхование жизни" уверены, что ситуация с коронавирусом подтолкнет людей задуматься о необходимости страхования, и ожидают роста спроса на продукты по страхованию жизни, в том числе, на НСЖ. "При этом с 31 марта по договорам накопительного, инвестиционного и добровольного страхования жизни наши клиенты могут совершать операции постпродажного обслуживания дистанционно, не выходя из дома", - добавили в компании.

Также "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страхование" предоставили клиентам, пострадавшим от COVID-2019, возможность получить отсрочки платежей по многолетним договорам страхования жизни и здоровья ипотечного заемщика, договорам НСЖ, ипотечного страхования имущества, оформленных на любой срок, а также по договорам страхования залогового имущества корпоративных клиентов. При этом продукты СК "Сбербанк страхование жизни" для ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт и заемщиков потребительских кредитов, продукты "Подушка безопасности" и "Сберегательное страхование" предусматривают покрытие рисков ухода из жизни и установления инвалидности I или II группы, в том числе из-за коронавируса.