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23.04.2020 17:30
Рубрика: Экономика

Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока

Текст: Сергей Тихонов
Цена североамериканской нефти WTI выросла на 25% до 17,25 доллара за баррель после начала торгов в США. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.

Фото: iStock
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Основными причинами роста цен на "черное золото" эксперты называют новости об очередном витке обострения отношений США с Ираном и позитивными ожиданиями от воздействия на рынок сделки по сокращению добычи нефти.

Президент США Дональд Трамп вчера сообщил, что дал указание ВМС в Персидском заливе открывать огонь по любым иранским кораблям в случае агрессивных действий последних. Это увеличивает напряженность в регионе и может привести к срыву поставок нефти их стран Персидского залива. В сегодняшней ситуации переизбытка нефти на рынке, эта информация позитивно отразилась на котировках "черного золота".

Сокращение производства участниками ОПЕК+, а также другими нефтедобывающими странами официально начнет действовать с 1 мая. Но уже сейчас известно о значительном снижении добычи в США, Мексике и Канаде. Кроме того Кувейт стал сокращать объемы поставок нефти на рынок не дожидаясь начала действия сделки. Эти факторы также оказали благотворное влияние на котировки барреля.

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