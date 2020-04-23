Новый сериал о 90-х появился в Сети

На видеоплатформе PREMIER появились первые два эпизода нового сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". Это - история о взрослении в 90-е годы. Одну из главных ролей в ленте сыграл Юра Борисов, который и так ассоциируется у зрителя с 90-ми, благодаря фильму "Бык". Также в картине снимались Степан Девонин ("Шапито-шоу", "Сердце мира"), Ксения Каталымова ("Интимные места") и молодые актеры Валентина Ляпина, Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин и другие.

Время действия - 1993 год, Россию трясут перемены. Пока родители выживают как могут, подростки целыми днями пропадают на улице, где получают первые уроки взрослой жизни. Спасаясь от местной шпаны, главный герой 14-летний Санька Рябинин вместе со своей подругой Женей угоняют машину и скрываются от погони. Неопытный малолетний водитель попадает в аварию и вместо одной проблемы с местными хулиганами получает сразу несколько. Оказывается, черный "Бумер", который угнал Санька, принадлежит бандиту из грузинской группировки под руководством некоего Зураба. Тот заявляет, что под сиденьем находилось 10 тысяч долларов и помимо ремонта требует вернуть всю сумму. У семьи Сани - матери, работающей в ЖЭКе и отца-доцента, таких денег конечно нет...

Подростки 90-х взрослели очень быстро, тогдашние дети просто не могли себе позволить инфантильное поведение. Друзья Сани, с которыми он каждый день проводит на крыше многоэтажки, абсолютно разные. Странный, немного чудаковатый Илья - длинноволосый замкнутый в себе парень. Простоватый Вовка, проживающий в одной квартире с отцом-алкоголиком. Главный герой Санька Рябинин, всегда готов на отчаянные поступки. И, конечно, девочка Женя, в которую влюблены и Вовка, и Санька.

Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" впервые был показан в сентябре 2019 года на фестивале сериалов "Пилот". После показа на видеоплатформе PREMIER, восьмисерийный проект покажут на канале ТНТ. Обещано, что в телевизионную сетку сериал встанет уже в мае.