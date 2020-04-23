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23.04.2020 08:10
Рубрика: Общество

Общественники обратились в кабмин с просьбой о дополнительной поддержке инвалидов

Текст: Ирина Невинная
Люди с ограниченными возможностями особенно уязвимы во время эпидемии и нуждаются в дополнительной поддержке, считают эксперты ОНФ и Общественной палаты. В письме к главе правительства Михаилу Мишустину общественные деятели сформулировали несколько задач, которые надо решить, чтобы снизить негативные последствия распространения коронавирусной инфекции для этой группы граждан.

"В нашей стране примерно 5,6 млн взрослых и 170 тыс. детей с тяжелой инвалидностью. Не у всех взрослых инвалидов есть семьи, многие из них живут в одиночку, причем часть из них проживает в сельской местности. Примерно четверть детей-инвалидов растут в неполных семьях. Несколько десятков тысяч инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в семьях, нуждаются в паллиативной помощи. Существуют немалое количество семей, в которых оба супруга являются инвалидами или в которых есть два ребенка-инвалида, - сказал "РГ" один из авторов обращения, эксперт ОНФ, глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. - При этом лишь каждый четвертый инвалид трудоспособного возраста имеет работу, большинство из них живут только на пенсию. Как следствие - отсутствие "подушки финансовой безопасности" в виде накоплений, более того, многие имеют закредитованность. Все эти категории инвалидов в период коронавирусной инфекции и экономической нестабильности оказались в особо сложной ситуации".

Фото: iStock
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В условиях режима повышенной готовности в условиях эпидемии, введенного практически во всех регионах, находясь в режиме самоизоляции, у людей с ограниченными возможностями, прежде всего, с ограничениями в мобильности, возникают дополнительные трудности.

"Поэтому нужно не откладывая рассмотреть комплекс предупредительных мер, которые могли бы предпринять регионы, чтобы не допустить резкого ухудшения качества жизни инвалидов", - отметил еще один подписант обращения, член Общественной палаты Владимир Слепак.

Авторы обращения считают необходимым провести мониторинг, чтобы выявить граждан (семьи), особо нуждающихся в социальных услугах и социальном сопровождении во время эпидемии и, используя принцип индивидуального подхода, предложить им адресную социальную поддержку. Для этого нужно привлечь не только социальные службы, но подключить волонтерское движение, а также органы местного самоуправления.

Очевидно, для усиления выездной работы соцслужб, что необходимо в условиях эпидемии и самоизоляции, потребуется выделить дополнительные бюджетные средства.

Также важным представляется поставленный в обращении вопрос о назначении инвалидам региональной доплаты к пенсии до прожиточного минимума в регионе независимо от наличия у них какого-либо дохода в виде заработка. Не менее важно и предложение разработать программу поддержки в сохранении занятости инвалидов.

Общество Соцсфера Соцзащита Президент Общественная палата Господдержка инвалидов Общероссийский народный фронт

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