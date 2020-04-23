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23.04.2020 21:06
Рубрика: В мире

Оксфорд начал испытание вакцины против COVID-19 на людях

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Проект, в котором ставки больше чем жизнь, стартовал. Клинические испытания протестируют эффективность предполагаемого лечения COVID-19 и начнут проводить оценку вакцины. Данные исследования уникальны тем, что они впервые проводятся этим университетом на людях. В ряды добровольцев включена возрастная группа от 18 до 55 лет.

Однако если испытания вакцины пройдут успешно, то эта группа будет расширена и волонтерами других возрастов. Всем испытуемым будет выплачено вознаграждение в 625 фунтов стерлингов (примерно 770 долларов США) и все они должны обладать отменным здоровьем.

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Пациенты принимающие участие в испытаниях заражены коронавирусом. Они получат полноценный врачебный уход, вне зависимости от того, в какую именно группу испытуемых они будут включены.

Накануне начала испытаний министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил стране, что на реализацию проекта создания вакцины будут отпущены 52,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 65 миллионов долларов США). Средства будут распределены между Университетом Оксфорда и Лондонским Имперским Университетом, чьи испытания вакцины должны начаться в июне.

Вакцина, разработанная университетскими учеными, получила весьма сложное наименование - ChAdOx1nCoV-19. В лучшем случае ее дееспособность определится к осени этого года. При нормальных обстоятельствах, при максимальной скорости, разработка вакцины заняла бы от 12 до 18 месяцев.

Начавшиеся испытания явились результатом сотрудничества Университета Дженнера и клинической команды Оксфордской группы вакцин. "Производство вакцины уже было расширено на случай успешных испытаний ", - сказал доктор Сэнди Дуглас, ведущий эту часть проекта.

Фото: Deutsches Historisches Museum/ twitter.com
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Профессор Эндрю Поллард подчеркнул, что начало клинических испытаний - это лишь первый шаг в попытке выяснить, окажется ли действенной новая вакцина разработанная в Оксфордском университете и сможет ли она сыграть ключевую роль в контроле над эпидемией коронавируса, охватившего всю планету.

Как подчеркнула Всемирная организация здравоохранения, Оксфордские испытания вакцины не являются уникальными. Параллельно с ними по всему миру идет работа над созданием более чем 80 типов вакцин против COVID-19. При этом несколько лекарственных препаратов проходят сейчас клинические испытания.

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