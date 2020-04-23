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23.04.2020 15:30
Рубрика: Общество

Оперштаб "ЕвроХима" помог развернуть в регионах волонтерское движение

Текст: Алексей Иванов
В российских регионах при поддержке минерально-химической компании "ЕвроХим" Андрея Мельниченко развернуто волонтерское движение.

Как уже сообщала "Российская газета", на период эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в "ЕвроХиме" создан постоянно действующий оперативный штаб во главе с генеральным директором Игорем Нечаевым. В формате видеоконференций он регулярно проводит совещания с руководителями муниципалитетов и представителями региональных властей.

Это позволяет своевременно узнавать о нуждах и потребностях на местах, а также принимать решения об оказании помощи и координировать добровольческое движение.

Молодые работники действуют сейчас в тех регионах, где расположены предприятия компании, от Мурманской области до Ставрополья. Волонтеры навещают пожилых земляков, доставляют им бесплатные наборы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, проводят дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах, а также раздают горожанам бесплатные антисептики и памятки о профилактике заболевания.

В городе Невинномысске Ставропольского края молодые добровольцы доставили в медицинские учреждения и жилищно-коммунальные службы 15 тысяч многоразовых защитных масок и по 1 тысяче закрытых очков и пар перчаток, приобретенных "Невинномысским Азотом".

Предприятия "ЕвроХима" оперативно откликаются на просьбы о помощи со стороны местных властей и учреждений. Так, в городе Ковдоре Мурманской области для проведения очистки и дезинфекции улиц был приобретен спецавтомобиль на базе грузовика "КамАЗ".

Невинномысску были переданы защитные комбинезоны, халаты, дезинфектанты для рук и средства для дезинфекции дорог, тротуаров и общественных территорий. Расположенный в Тульской области "Новомосковский Хлор" передал в качестве благотворительной помощи местным организациям и учреждениям 1 тонну гипохлорита натрия, который рекомендован ВОЗ для дезинфекции поверхностей в общественных местах и внутри помещений.

Подобные меры, предпринятые компанией "ЕвроХим" и ее работниками, помогают в это непростое время бороться с коронавирусной инфекцией.

Общество Соцсфера Соцзащита

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