Опубликован проект приказа о призерах школьной олимпиады

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ‎(COVID-19) на территории Российской Федерации…приказываю утвердить особенности проведения всероссийской олимпиады школьников ‎в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов ‎по каждому общеобразовательному предмету", - говорится в документе.

Согласно нему, итоги олимпиады в этом учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа.

Участники регионального этапа, завершающие освоение основных программ среднего общего образования в текущем учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное Минпросвещения, признаются призерами олимпиады ‎2019/20 учебного года.