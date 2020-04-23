Опубликован проект приказа о призерах школьной олимпиады

Министерство просвещения опубликовало проект приказа, по которому будут определяться призеры Всероссийской олимпиады школьников в этом году.
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"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации…приказываю утвердить особенности проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету", - говорится в документе.
Согласно нему, итоги олимпиады в этом учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа.
Участники регионального этапа, завершающие освоение основных программ среднего общего образования в текущем учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное Минпросвещения, признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года.