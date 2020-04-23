От коронавируса умер продюсер Джоэль Рогозин

Американский продюсер, сценарист и режиссер, номинант премии "Эмми" Джоэль Рогозин скончался на 88-м году жизни во вторник.

Как пишет THR, ссылаясь на источник, причиной смерти ветерана телеиндустрии стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Рогозин отошел в доме престарелых MPTF, Фонда кино и телевидения, став уже пятым обитателем этого заведения, которого не пощадила зараза.

Джоэль Рогозин начал свою карьеру в Голливуде в 1957 году на Columbia Pictures как мелкий порученец, к 1961-му уже продюсируя важный сериал "Сансет-стрип, 77".

Далее - "Гавайский детектив", "Виргинец", "Печальный рыцарь" и "Рыцарь дорог", "Частный детектив Магнум", "Добро пожаловать в рай", "Новые приключения Лэсси".

У Рогозина остались 67-летняя жена Дебора, три их дочери, пять внуков и двое правнуков.

Ранее от коронавируса в доме MPTF умерли актер Аллен Гарфилд и аниматор Disney Энн Салливан.