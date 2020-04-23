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Рубрика: Спорт

Легенды взяли джойстики

Овечкин и Гретцки сразились в популярном симуляторе NHL 20
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
За океаном прошел поединок с запредельной концентрацией величия. В противостоянии на платформе симулятора NHL 20 сошлись Уэйн Гретцки и Александр Овечкин.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Гретцки, по прозвищу Великий, помимо прочего является лучшим снайпером регулярных чемпионатов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 894 шайбами. Ови, он же Александр Великий, с 706 голами, по сути, единственный из действующих игроков, кто реально может посягнуть на этот рекорд. Правда, на погоне может сказаться эпидемия коронавируса: по-прежнему, нет понимания, возобновится ли нынешний сезон НХЛ. Если нет, Овечкин не досчитается драгоценных голов.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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А пока не до клюшек, легенды решили заочное соперничество перевести в виртуальное и взялись за джойстики. Автором идеи оказался Гретцки, вдохновившийся видео в "Инстаграме", где Овечкин рубится в NHL 20 с сыном на коленях. Матч, разумеется, сделали благотворительным: все вырученные средства были переведены в пищевой банк Эдмонтона. На пике за трансляцией следили 26 тысяч зрителей, пожертвовавшие 16 тысяч долларов. Звездные участники шоу удвоили эту сумму.

Что касается самого матча, Гретцки помогали сыновья, а Овечкину - стример "Вашингтона". Первый матч сложился под диктовку канадца, игравшего за "Эдмонтон", в котором он провел большую часть карьеры. Гретцки забил собой, а его команда выиграла 5:4 в овертайме.

А вот во втором матче доминировал Овечкин, который также не отказал себе в удовольствии забить собой. "Угадайте - кто?!" - Ови праздновал виртуальные шайбы почти как настоящие. А Гретцки, подыгрывая сопернику, закрывал лицо рукой. После второго периода счет был 4:1 в пользу капитана "Вашингтона", и третий период решили не доигрывать.

То же самое касается и третьего матча, в котором должен был определиться победитель серии. Обе звезды слишком устали от виртуальных баталий и согласились на ничью.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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