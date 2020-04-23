Овечкин назвал хоккейную пятерку мечты

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал состав своей команды мечты.

"Пятерка мечты в сборной: Семин, Федоров, Андрей Марков и Никулин. С этими ребятами всех бы разорвали на Олимпиаде. Люблю играть против американцев и канадцев. Сказывается ли на нас неприятная политическая обстановка? Нет, к нам, русским, нормально относятся", - сказал в Овечкин во время прямого эфира на странице экс-баскетболистки Светланы Абросимовой в Instagram.

Овечкин играл на клубном уровне с Александром Семиным и Сергеем Федоровым играл в "Вашингтоне", а с Марковым и Ильей Никулиным - в московском "Динамо".

Овечкин, являющийся трехкратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли, признался, что "до сих пор" мечтает выиграть Олимпиаду.