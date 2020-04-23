Пандемия раскрывает истинный потенциал российских IT-компаний

В период пандемии коронавирусной инфекции, наряду с факторами, отрицательно влияющими на многие отрасли и целые сектора экономики, тем не менее, есть и такие, которые неожиданно получили мощный стимул для развития. В этом нет уже сомнения и сейчас, но, как говорят эксперты, масштаб и перспективы позитивных изменений мы в полной мере сможем оценить, когда ситуация нормализуется.

А эти возможности способны полностью изменить лицо современного здравоохранения. Неслучайно сегодня многие компании обратили внимание на эти направления и предлагают свои разработки, которые могут быть полезны и для организаторов здравоохранения, и для врачей.

Одна из IT-компаний предлагает, например, сервис скрининга лекарственных препаратов. Учесть особенности и нежелательные эффекты взаимодействия лекарств, особенно у пожилых людей, сегодня довольно сложно - объем информации огромен. Сервис проверки лекарственных назначений, позволит повысить эффективность лечения, снизить число ошибок в назначении лекарств, снизить риски назначения несовместимых ЛП.

В программе достаточно лишь указать пол, возраст, индивидуальную непереносимость (наличие аллергической? реакции) пациента, наличие заболеваний и состояний в его анамнез и, назначенные врачом лекарства.

Основываясь на этой информации, сервис предоставит справочную информацию о взаимодействии лекарств, их сочетания с пищей и алкоголем, о дублировании лекарственной терапии, противопоказаниях, возможности возникновения аллергических реакции?. Он может быть полезен врачам, фармакологам, провизорам, экспертам страховых организаций, сотрудникам медицинских учебных заведений и многих других организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Еще одна свежая разработка - приложение, которое позволяет пройти тестирование для определения рисков возможного заражения или наличия COVID-19, а также оценку вероятности возникновения респираторного синдрома и пневмонии - все это без непосредственного присутствия человека. По итогам тестирования система предложит персональные рекомендации.

Российскими программистами разработан и доврачебный диагностический справочник, который может собрать информацию о состоянии здоровья пациента с помощью бесплатного мобильного приложения, смартфонов, планшетов и сенсорных терминалов. Он же способен оптимизировать время приема и повысить эффективность работы врача, а в условиях эпидемии позволяет разделить потоки пациентов.

Предложены российским IT-специалистами и продукты, созданные специально для нынешней ситуации. Так, сервис телемедицинских консультаций позволяет контролировать состояние пациентов с диагнозом коронавирус (COVID-19) и лиц из группы риска. А также проводить удаленные медицинские консультации, удаленные консультации для определения необходимости очного посещения врача в условиях карантина, поддерживать связь между врачом и пациентом и корректировать лечение больных, в том числе с хроническими заболеваниями.

Многие информационные технологии уже предоставляются медицинским организациям бесплатно. Это, например облачная платформа, позволяющая быстро организовать дистанционный мониторинг, ведение и консультирование пациента его лечащим врачом. Главный принцип сервиса: пациент спрашивает, когда есть вопрос, врач отвечает, когда есть возможность. Именно это позволяет встроить новую услугу в загруженный рабочий день врача. Причем работает сервис на любых платформах - Web, Android, iOS.

Для долгосрочного дистанционного наблюдения и ведения пациента после трансплантации органа врачом-трансплантологом предложена система, разработанная при поддержке Организации нефрологических пациентов "Нефро-лига" и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова". Она предназначена для длительного дистанционного наблюдения пациента, способна напомнить ему о необходимости приема лекарств, анкетирования, измерений, проведения обследований с возможностью загрузить в облачный сервис их результаты. Она же проинформирует врача о состоянии пациента (в том числе с помощью автоматически создаваемых графиков и тепловой карты); пришлет экстренное уведомление об угрожающих состояниях. А пациента будет информировать о правильном образе жизни, питания и поведения.

В условиях пандемии и карантина сервис может быть использован и для перевода на дистанционный мониторинг широкого круга пациентов, нуждающихся в наблюдении

Рассказать обо всех перспективных разработках отечественных IT-специалистов просто невозможно. Ясно одно - то, что вчера еще казалось полной фантастикой, сегодня приобрело реальные параметры, а завтра станет привычной частью нашей жизни.

- Потенциал наших IT-компаний практически неограничен, - говорит президент АРМИТ (Ассоциации развития медицинских информационных технологий) Михаил Эльянов. - Многие практические задачи для многих отраслей, в том числе и для здравоохранения, ими уже были давно решены, но оставались невостребованными. Нынешняя ситуация ставит перед отраслью новые задачи, требующие именно таких, быстрых и умных, решений. Я уверен, что при поддержке новой команды профильного департамента Минздрава РФ они будут рассмотрены, оценены по достоинству, и лучшие найдут себе практическое применение не только в экстренных ситуациях, подобных пандемии, но и в повседневной работе. Они экономят ресурсы, время, деньги, облегчают работу персонала медицинских учреждений, предоставляют новые возможности и врачам, и пациентам, и, в конечном счете, обеспечат прорыв по многим направлениям.