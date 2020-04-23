Первые лица в руководстве "Росатома" отдают месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Перечислить месячную зарплату в фонд волонтерской акции #МыВместе и тем самым внести личный вклад в общую борьбу с коронавирусом - такое решение приняли уже более 200 руководителей атомной отрасли, начиная с генерального директора Алексея Лихачева, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий госкорпорации.

В штабе отрасли на Большой Ордынке не сомневаются, что этому примеру последуют многие сотрудники "Росатома", его дочерних структур и в зависимости от своих финансовых возможностей окажут помощь волонтерам, присоединившись к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Напомним: организаторами этой акции выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

В качестве рекомендации на официальном сайте ГК "Росатом" размещена прямая ссылка для тех, кто готов оказать посильную помощь прямо сейчас. Для этого нужно перейти на страницу "Сделать пожертвование".

Сообщается, что собранные средства пойдут на приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам. Из них же будут покрыты расходы на логистику, приобретение средств с дезинфицирующим действием, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в период пандемии. Часть средств будет направлена в помощь медицинскому персоналу и на обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи людям #МыВместе.

Как сообщили "РГ" в департаменте коммуникаций "Росатома", в городах присутствия атомной отрасли, а таких более тридцати, уже развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев оказывают помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.

А на градообразующих предприятиях, в учреждениях и организациях атомной отрасли с началом пандемии были мобилизованы научные, технические, организационные и кадровые ресурсы на борьбу с коронавирусом. Сейчас "Росатом" обеспечивает средствами индивидуальной защиты не только персонал предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, но и жителей городов присутствия. Ведется тесная работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений во всех без исключения атомградах.