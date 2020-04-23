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23.04.2020 11:48
Рубрика: Общество

Первые лица в руководстве "Росатома" отдают месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Текст: Александр Емельяненков
Перечислить месячную зарплату в фонд волонтерской акции #МыВместе и тем самым внести личный вклад в общую борьбу с коронавирусом - такое решение приняли уже более 200 руководителей атомной отрасли, начиная с генерального директора Алексея Лихачева, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий госкорпорации.
Генеральный директор "Росатома" Алексея Лихачев Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС Генеральный директор "Росатома" Алексея Лихачев Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Генеральный директор "Росатома" Алексея Лихачев Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

В штабе отрасли на Большой Ордынке не сомневаются, что этому примеру последуют многие сотрудники "Росатома", его дочерних структур и в зависимости от своих финансовых возможностей окажут помощь волонтерам, присоединившись к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Напомним: организаторами этой акции выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

В качестве рекомендации на официальном сайте ГК "Росатом" размещена прямая ссылка для тех, кто готов оказать посильную помощь прямо сейчас. Для этого нужно перейти на страницу "Сделать пожертвование".

Фото: Константин Завражин
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Сообщается, что собранные средства пойдут на приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам. Из них же будут покрыты расходы на логистику, приобретение средств с дезинфицирующим действием, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в период пандемии. Часть средств будет направлена в помощь медицинскому персоналу и на обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи людям #МыВместе.

Как сообщили "РГ" в департаменте коммуникаций "Росатома", в городах присутствия атомной отрасли, а таких более тридцати, уже развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев оказывают помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.

А на градообразующих предприятиях, в учреждениях и организациях атомной отрасли с началом пандемии были мобилизованы научные, технические, организационные и кадровые ресурсы на борьбу с коронавирусом. Сейчас "Росатом" обеспечивает средствами индивидуальной защиты не только персонал предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, но и жителей городов присутствия. Ведется тесная работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений во всех без исключения атомградах.

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