Песков: Официальных инициатив по объявлению амнистии к 75-летию Победы нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности амнистии в связи с 75-летием Победы. Официальных запросов об этом, по его словам, не было.

"Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии, но насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было", - передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, что решение вопросов об амнистии находится в компетенции Госдумы РФ. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что "нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в этом году".