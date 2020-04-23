Роскомнадзор продлил приостановку плановых проверок СМИ до конца июня. "В настоящее время принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня. Стоит отметить, что внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться будут", - сообщили "РГ" в ведомстве.

В Роскомнадзор с такой просьбой обратился заместитель министра коммуникаций и связи Алексей Волин, подтвердили "РГ" в минкомсвязи. Изначально из-за сложной эпидемиологической ситуации проверки были отложены до 30 апреля.

Кроме того, как следует из из письма минкомсвязи в адрес председателя Союза журналистов Владимира Соловьева (есть в распоряжении "РГ"), ведомство вместе с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочке выплат и заморозке проверок в отношении редакций СМИ. "В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России по поручению кабмина", - говорится в документе.

Ранее минкомсвязи направило письма главам регионов с просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих СМИ. Поводом для этого стали сообщения из ряда субъектов о перебоях в работе печатных изданий. Министерство попросило власти обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, поскольку людям в условиях эпидемии крайне важно получать достоверную информацию о ситуации в стране. Позднее Алексей Волин сообщил "РГ", что условия для бесперебойной работы СМИ созданы по всей стране.