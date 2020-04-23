В крупных многопрофильных больницах должны работать отделения скорой медицинской помощи, способные принимать по несколько десятков больных сразу. Работа в условиях эпидемии еще раз показала, что такая реорганизация службы необходима, - об этом "РГ" заявил главный внештатный специалист Минздрава России по скорой помощи, академик РАН Сергей Багненко.

"Ежегодно "скорая помощь" выполняет 45 миллионов вызовов, то есть в течение года бригада медиков выезжает по экстренному вызову к каждому третьему жителю страны, - сказал Сергей Багненко. - И конечно сейчас, в условиях эпидемии, служба столкнулась с новыми вызовами и новыми сложностями. Главная задача - оказывать экстренную помощь больным с поставленным диагнозом и с подозрением на COVID-19, но одновременно также и пациентам с другими патологиями".

Одна из острых проблем сейчас - недостаток индивидуальных средств защиты для скоропомощных бригад. "Мы готовились к вспышке инфекции, учили персонал работать, соблюдая необходимые противоэпидемические меры. Московская служба скорой помощи, приняв первый удар вспышки коронавирусной инфекции, была вынуждена перестраивать работу практически в боевых условиях. И теперь этот опыт перенимают службы других регионов. При этом до сих пор из регионов идут сигналы о недостаточном запасе средств индивидуальной защиты, в некоторых случаях медики вынуждены обеспечивать себя сами", - отметил Сергей Багненко.

В ряде случаев виной тому ошибки в организации службы "скорой", которые потребуют урегулирования на законодательном уровне, - отметил член Комитета по охране здоровья Госдумы Юрий Кобзев. "Пришедшая беда к нам показала некоторые моменты, которые потребуют и нормативного урегулирования. Некоторые станции скорой помощи, где парк машин выведен из службы, столкнулись с тем, что врачей и фельдшеров медучреждение обеспечивает масками и другой защитой, а водителей нет, поскольку они приписаны к другой организации", - отметил Юрий Кобзев.

При этом главное, фундаментальное изменение в работе "скорой", за которое уже много лет выступает академик Багненко, - это открытие на базе крупных многопрофильных больниц специализированных скоропомощных отделений, способных принимать одновременно большое количество пациентов. Организация быстрого приема и "сортировки" больных, немедленного проведения им необходимых диагностических процедур (а для этого в таких отделениях должна быть мощная диагностическая база) с последующим переводом в профильное отделение больницы, позволит серьезно ускорить оказание экстренной медицинской помощи и, следовательно, повысить результативность лечения.

"Скорая" работает сейчас с огромной нагрузкой, потому что остальные болезни никто не отменял

На работников "скорой помощи" сегодня ложится беспрецедентная нагрузка, потому что остальные болезни во время эпидемии никто не отменял. По временным правилам плановые госпитализации в тех случаях, когда состояние пациента позволяет подождать, сегодня откладывают. Но "скорая" приезж ает на помощь в экстренных ситуациях, а их меньше не стало. В результате сегодня одна бригада принимает за смену в среднем 25 вызовов. Сергей Багненко отметил, что предложенные президентом доплаты медикам, работающим с больными COVID-19, - это правильно и справедливо. "Важно только, чтобы в регионах при этом были сохранены все имеющиеся надбавки и доплаты", - заключил главный специалист.