В пятницу Верховная рада с высокой долей вероятности назначит бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером кабинета министров Украины по реформам. Зачем президент Украины вернул в политику этого сказочного антигероя и чем Зеленский при этом руководствовался, безуспешно пытаются объяснить себе граждане Украины, не утратившие при власти Зеленского здравый рассудок и чувство юмора.

Слухи о втором пришествии Саакашвили на Украину ходили с начала апреля, но даже когда он сообщил об этом в Facebook, что примечательно - на русском языке, многие в это не поверили. Но вскоре депутаты парламентской фракции "Слуга народа" подтвердили: назначение состоится в пятницу, и голоса за Мишку-подкидыша якобы предварительно собраны, чем подтвердили серьезность намерений Зеленского.

Пожалуй, не стоит подробно вспоминать самые яркие моменты политической биографии Саакашвили - будь то поедание галстука, непогашенные уголовные дела на малой родине, беготня по киевским крышам, силовой прорыв через польско-украинскую границу и прочие проявления психопатии и наркотической зависимости. Та же студия "95-й квартал" в свое время сделала немало пародий на него и пришедших вместе с ним украинских государственных деятелей без украинского гражданства. Но шутки кончились, и теперь Саакашвили снова видный деятель местной политики, а равно маркер отсутствующей скамейки запасных и в целом одиночества Зеленского.

Версий, зачем Саакашвили вдруг понадобился Зеленскому, высказано уже немало. Первая - попытка создать противовес фактически реабилитированному новой властью Петру Порошенко и всесильному главе МВД Арсену Авакову, чей личный конфликт с Саакашвили также общеизвестен. При этом неуравновешенная психика Саакашвили будто предназначена для использования против соперников Зеленского в будущем. И здесь, как предупреждают Зеленского доброжелатели, важно самому не испортить отношения с революционным грузином, не выдернуть нечаянно чеку.

Вероятно, что Саакашвили понадобился Зеленскому для проведения "реформ", предписанных МВФ

Но также вероятно, что Саакашвили понадобился Зеленскому для проведения "реформ", предписанных МВФ. Ведь, кроме уже состоявшейся продажи земли, на повестке стоит новый трудовой кодекс, уничтожающий права наемных рабочих, очередные приватизации и оптимизации и в целом продолжение распродажи Украины, при Зеленском вошедшей в финальную фазу. Связь Саакашвили с глобальными игроками, и персонально с Джорджем Соросом, общеизвестна, и значит, он сможет консолидировать украинских "соросят", разбросанных сегодня по фракциям "Европейской солидарности", "Голоса" и "Слуги народа" для нужных голосований. Не исключается поход Саакашвили на возможные выборы во главе этого паноктикума, который намерен спонсировать партнер Сороса, и зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук. В пару грузинскому экс-президенту уже сватают "режиссера" и террориста Сенцова. Попутно, с помощью Саакашвили, может увеличить состояние и олигарх Ринат Ахметов, ныне покровительствующий ему и действующему президенту. Но в любом случае ответственность за вновь одомашненного на Украине Саакашвили теперь будет нести Владимир Зеленский, так и не сделавший выводов из ошибок предшественников.