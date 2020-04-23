Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты

Дополнительные средства индивидуальной защиты получили пограничники Беларуси по программе развития ООН. На базе группы материально-технического обеспечения в Дзержинске 23 апреля, уточняет БЕЛТА со ссылкой на погранкомитет страны, военнослужащим в зеленых фуражках в четверг передали более 31 тысячи медицинских масок.

"За счет сэкономленных средств совместного проекта ПРООН и Госпогранкомитета было принято решение оказать помощь пограничникам", - отметил руководитель проекта "Укрепление потенциала погранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов" Александр Свидерский. А главный провизор комитета Дмитрий Ткаченко уточнил, что полученные средства защиты будут распределены по всей границе.

В первую очередь, пояснил он, масками обеспечат сотрудников подразделений пограничного контроля - именно они ежедневно работают с пересекающими белорусскую границу. Кроме того, в ближайшее время защитники рубежей получат около двух тонн антисептика и 1,5 тонны антибактериального мыла.

Что касается общей картины с заболеванием коронавирусом в стране, то, по данным Минздрава РБ, в Беларуси к четвергу зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. В стране проведено за истекшие месяцы 122 тысячи 543 теста. А за весь период распространения вирусной инфекции на территории РБ скончалось 60 пациентов с рядом хронических заболеваний, но и с подтвержденной коронавирусной инфекцией, констатирует источник в отраслевом министерстве.