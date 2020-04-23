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23.04.2020 05:28

Страховка без контакта

Цифровые технологии упрощают покупку полиса
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8143)
Вынужденная изоляция из-за коронавируса затронула самые разные сферы жизни человека, многие люди задаются вполне логичным вопросом: как не выходя из дома оформить страховой договор или получить выплату.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До сих пор большинство клиентов даже не догадывались, что можно не ждать агента и не приезжать за полисом, за исключением ОСАГО и полиса ВЗР. Новые реалии порушили сложившееся стереотипы.

Основной вызов, с которым столкнулись страховщики, - это полный перевод на удаленную работу как самих компаний, так и клиентских сервисов. О цифровизации говорят последние несколько лет и бизнес, и государство. Однако если раньше "цифра" была дополнением к традиционным каналам взаимодействия, то в новых условиях от ее успешного внедрения зависит работоспособность отдельных компаний и рынка в целом.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В последние годы страховщики активно инвестировали в ИТ и развивали дистанционные каналы продаж. Этот тренд поддержал и регулятор, разрешив электронные продажи сначала полисов ОСАГО, а потом и других видов. Пандемия открывает страховщикам новые возможности - теперь не только молодые клиенты покупают полисы онлайн. Постепенно люди всех возрастов понимают, насколько это удобно и просто, перестают боятся онлайн-покупок. Возможность удаленно купить страховой продукт и получить выплату сегодня становится обязательным условием для страховщиков. Одними из первых на 90 процентов дистанционно стало работать "Абсолют Страхование".

Как отмечают в компании, через онлайн-канал в целом хорошо продаются вмененные виды страхования - ОСАГО и ВЗР. Сейчас из-за перехода на удаленную работу пользуются спросом ДМС с услугой телемедицины и страхование ответственности перед третьими лицами. Онлайн распространяется и на корпоративные виды страхования: клиенты - юридические лица также могут купить полисы дистанционно.

"Абсолют Страхование" - один из лидеров по объему инвестиций в цифровые проекты, компания одной из первых стала на 90 процентов работать дистанционно

Полностью страхование в онлайн не уйдет, полагает генеральный директор "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко, остаются виды, которые требуют живого общения. В то же время люди все больше привыкают к электронным продажам большинства товаров и услуг.

- Основной вызов, с которым мы сталкиваемся, это сделать так, чтобы покупка полиса онлайн для клиента ничем не отличалась от покупки любого другого товара или услуги, например гаджета в онлайн-магазине или авиабилета через агрегатор, - рассказал Дмитрий Руденко. - Это должно быть просто и понятно, быстро и прозрачно.

"Абсолют Страхование" - один из лидеров рынка по объему инвестиций в цифровые проекты и новые сервисы для клиентов. Это возможно, в том числе, благодаря выполнению стратегии компании по прибыли в 2018-2019 годах.

Одним из самых заметных цифровых проектов на рынке стала онлайн-платформа Mafin. Через нее можно купить полис каско, ОСАГО и урегулировать страховые случаи онлайн. Страховым партнером для платформы стало "Абсолют Страхование".

Для клиентов сервис удобен тем, что позволяет получить максимально персонализированный тариф.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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При расчете цены полиса уникальный алгоритм учитывает около 70 факторов - это не только стаж и возраст, но и штрафы, которые получал водитель, его манера вождения, маршруты, по которым он передвигается, и т.д.

Для того чтобы рассчитать индивидуальный тариф, Mafin использует самообучающуюся систему искусственного интеллекта. Она способна выявлять в том числе нелинейные зависимости между факторами. Индивидуальный подход позволяет снизить стоимость полиса на 30 процентов по сравнению со среднерыночной ценой.

- В будущем мы смотрим на платформу Mafin как на отдельную экосистему не только страховых сервисов, - рассказал Дмитрий Руденко. - В Mafin кроме страхования появятся такие услуги для автолюбителей, как хранение шин, автомойки, юридические услуги.

Еще один вид страхования, который стал чрезвычайно востребован именно онлайн, - это ипотечное страхование имущества. В период самоизоляции наблюдается всплеск по этому виду. Полис можно купить онлайн на сайте - полностью цифровой путь, или заполнив на сайте анкету - заявка. Полис включает в себя страхование от рисков гибели, утраты или повреждения имущества, находящегося в залоге по ипотечному кредиту.

- Уже более 50 процентов наших действующих ипотечных клиентов (а их более 40 тысяч) оплачивают договор страхования через сайт, - рассказала руководитель блока ипотечных продаж "Абсолют Страхование" Дарья Зуева. - В ближайшее время у клиентов появится возможность получить информацию по сопровождению договора страхования через личный кабинет: узнать размер очередного взноса, оплатить его, оформить необходимые документы.

В прошлом году "Абсолют Страхование" внедрило индивидуальный онлайн-скоринг по ипотечному страхованию жизни. При оформлении ипотечного кредита заемщик может на сайте страховой компании оценить риск гибели или утраты квартиры и сразу купить полис.

На рынке уже начали появляться цифровые страховые продукты и для корпоративных клиентов, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Некоторые их них можно называть инновационными.

Летом-осенью прошлого года мы запустили собственное мобильное предложение по ДМС для корпоративных клиентов. Загруженное на мобильные устройства застрахованных работников приложение позволяет им подбирать медицинские учреждения, получать информацию о программе страхования, обращаться за удаленными консультациями и многое другое.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Также год назад "Абсолют Страхование" реализовало онлайн-покупку полиса страхования ответственности арендатора. Оформление полиса, включая идентификацию клиента, занимает всего пять минут, после оплаты счета полис направляется клиенту на электронную почту. А сейчас компания завершает работу над новым большим проектом по автоматизации в страховании грузов. Перевозчикам и грузоотправителям в цифре будет доступен полный цикл услуг личного кабинета: онлайн-страхование срочных отправок, все методы загрузки и обработки данных из бордеро перевозок, аналитика по грузам, удаленное оформление необходимой страховой документации. И это существенно упростит жизнь клиентам.

- Ключевой вопрос сегодня - как будут выстраиваться коммуникации с клиентом, - отметил Дмитрий Руденко. - Я уверен, в ближайшее время появится с десяток ИТ-сервисов в страховании, и их развитие будет зависеть от того, насколько они будут удобны. К тому же участников рынка в целом не так много, а тех, кто решил стать лидерами в онлайн-страховании, еще меньше. Преимущество получит тот, кто окажется первым. Мы взяли на себя такую смелость, изучив международный опыт и развитие рынка электронной торговли. Вот эта ситуация подтолкнет всех страховщиков на продажи и внутренние процессы работать удаленно.

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