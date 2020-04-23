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23.04.2020 20:34
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

Ученые из Цюриха в результате исследований пришли к выводу, что объектом поражения новым вирусом COVID-19 являются не только легкие. Они нашли доказательства того, что инфекция поражает эндотелий, защищающий сосуды, и поэтому могут поражаться все органы.

Эндотелий - это особые клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных, лимфатических сосудов и сердечных полостей. Для нормального функционирования различных систем организма, в том числе и нервной, важно полноценное получение ими с помощью кровотока питательных веществ. Поэтому так важно состояние всех сосудов - от крупных и до мельчайших, а именно, их внутренней поверхности - эндотелия.

Фото: The Chinese disease prevention authority
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Фото: iStock
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В эндотелии вырабатывается большое количество биологически активных веществ, необходимых для процесса свертывания крови, регуляции сосудистого тонуса, стабилизации артериального давления, метаболизма мозга, фильтрационной функции почек. От состоянии эндотелия зависит сократительная способность миокарда.

Коронавирус поражает эту важную часть сосудов, вызывая у носителя полиорганную недостаточность, сообщают ученые в своей работе, опубликованной в журнале Lancet. Они приводят данные своего исследования на примере изучения жертв заболевания. Так, при гистологическом исследовании органов мужчины 71 года с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией исследователи обнаружили скопление воспалительных клеток, ассоциированных с эндотелием, в сердце, тонком кишечнике и легких. У 58-летней женщины с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и ожирением выявлен лимфоцитарный эндотелиит в легких, сердце, почках и печени, а также некроз клеток печени.

Вскрытие показало, что эндотелиальные клетки сосудов были заполнены вирусом, который нарушал их работу.

Эндотелиальная дисфункция является главным детерминантом микрососудистой дисфункции, приводящей к ишемии органа, воспалению и отеку тканей.

SARS-CoV-2 заражает хозяина с помощью рецептора ACE2, который экспрессируется в нескольких органах, включая легкие, сердце, почки и кишечник, а также эндотелиальными клетками.Через сосуды вирус может сразу заразить несколько органов, что ведет к широкому распространению эндотелиальной дисфункции.

Новая гипотеза дает обоснование терапии для стабилизации эндотелия при борьбе с вирусной репликацией. Эта стратегия может быть особенно актуальна для уязвимых пациентов с уже существующей эндотелиальной дисфункцией, которая связана с гипертонией, диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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