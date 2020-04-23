Пострадавшие от COVID-19 из 40 стран мира подают в суд на курорт в Тироле

Более четырех с половиной тысяч человек из 40 стран мира, в основном - европейцы, направили коллективный иск против австрийского горнолыжного курорта в Тироле.

Как сообщает европейское издание Euractiv, истцы считают, что администрация курортного города Ишгль проявила халатность, недооценила опасность распространения коронавируса среди отдыхающих, что привело к массовым заболеваниям отдыхавших там туристов. Дело в том, что этот курорт знаменит не только своими заснеженными горными спусками, но и разнообразием вариантов "après-ski" - так на французский манер завсегдатаи называют обширную программу развлечений "после лыж".

В называемом "Ибицей Альп" Ишгле огромное множество баров, ресторанов и ночных клубов. В одном из них работал 36-летний бармен из Германии, который, как позже выяснилось, был инфицирован COVID-19. 7 марта он получил результаты теста, но многочисленные свидетели утверждают, что признаки заболевания у него наблюдались еще в конце февраля. В этот период в Ишгле и соседних городках отдыхали несколько десятков тысяч человек со всей Европы и не только.

Первыми в распространении инфекции австрийский курорт заподозрили скандинавы. В середине марта в Норвегии заявили, что 491 из 1198 случаев коронавируса в стране приходится на лиц, которые отдыхали в Австрии. В Дании на 12 марта были зафиксированы 139 случаев коронавируса у людей, которые ездили в австрийские Альпы, большинство - на курорт Ишгль. В Швеции в тот же период 137 из 775 инфицированных коронавирусом лиц заразились там же. Многие подхватили коронавирус, пообщавшись с вернувшимися с отдыха в Ишгле.

Теперь Австрийское общество защиты потребителей собрало более 4,5 тысяч подписей людей, пострадавших из-за коронавируса, для того, чтобы подать коллективный иск против администрации города Ишгль. По их мнению, власти отнеслись без должного внимания к информации, что вирус распространился за границы Китая, не закрыли бары и рестораны, не предостерегли отдыхающих. По данным Euractiv, исландские эпидемиологические службы еще 5 марта уведомляли австрийских коллег, что тирольские курорты являются очагом коронавирусной инфекции. В качестве доказательства они привели ситуацию с пассажирами самолета, доставившего в Рейкъявик 14 туристов отдыхавших в Австрии. У многих их попутчиков впоследствии также был обнаружен коронавирус . Но австрийцы, как сообщает издание, ответили, что у них нет данных о проблемах с COVID-19 в Тироле. Только 7 марта оказалось, что у немецкого бармена коронавирус, к тому же он заразил 15 человек из 22, с которыми общался. Эти 22 - те, кого удалось идентифицировать. При этом, 8 марта администрация Ишгля заверяла, что туристы в безопасности, и не ввела никаких ограничительных мер. Туристы катались на лыжах, а по вечерам развлекались в барах, ресторанах, на дискотеках. Эти заведения были закрыты только 10 марта, а непосредственно лыжные спуски были закрыты только 13 марта. 15 марта был ограничен доступ в долину Пазнаун, где находятся курорты Ишгль, Пазнаунталь, Зольден, Зиллерталь и Санкт-Антон ам Арльберг, туристов попросили вернуться в свои страны. Но было потеряно две недели драгоценного времени. За это время там успели побывать, а затем спокойно уехать тысячи горнолыжников и просто туристов. И они разлетелись по всему миру.

Euractiv сообщает, что сегодня в скандинавских странах главным источником коронавируса считают не Китай или Италию, а именно Австрию. Истцов, возможно поддержит прокуратура австрийского Иннсбрука, которая также начала расследование в отношении действий, а скорее, бездействия администрации Ишгля. Правда, представитель прокуратуры Хансйорг Майр сообщил журналистам, что следствие было возбуждено вследствие заявления от пострадавших.

Что касается властей Ишгля, они считают, что ни в чем не виноваты, поскольку на том этапе никто в Европе не отдавал себе отчета в том, каков масштаб угрозы, и во многих странах курорты работали без каких-либо ограничений. "Думаю, что тирольские власти повели себя именно так, как следовало. Иностранные СМИ пытаются представить все так, как будто коронавирус начался с Ишгля, а это неправда", - заявил в эфире австрийского общественного телеканала ORF член городского совета Бернхард Тильг. Пока что нет точной даты рассмотрения дела, а к иску присоединяются все новые пострадавшие из разных стран. Некоторые немецкие и австрийские адвокатские фирмы планируют отдельные иски против администрации горнолыжного курорта.