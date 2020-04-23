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Текст:   Владимир Кузьмин 
13:22 23.04.2020

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Отдельные многодетные семьи могут получить более одного миллиона рублей помощи от государства для решения своих жилищных проблем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. "Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семьи. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По расчетам Министерства финансов, эта мера поможет не менее чем 21 тысяче семей.

- С учетом расширенного маткапитала, о чем президент объявил в Послании Федеральному Собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей, - сказал глава правительства.

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