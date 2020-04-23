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23.04.2020 11:53
Рубрика: В мире

Президент Мексики урезал зарплаты высокопоставленным чиновникам

Текст: Юрий Когалов

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил свой план по преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Чтобы хоть как-то смягчить ожидаемое сокращение на 6 процентов ВВП в 2020 году, он решил урезать как минимум до конца года на 25 процентов зарплату высокопоставленных чиновников, лишить их различных бонусов. При этом никаких увольнений госслужащих не запланировано.

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Как отмечает El Pais, сокращение зарплат стало лишь одним из шагов, предпринятым президентом Мексики. Он также приостановил осуществление большинства госзакупок, за исключением контрактов на приобретение медицинских материалов. Также не тронуты статьи бюджета, касающиеся поддержки студентов, пожилых людей, инвалидов, а также крестьян, участвующих в программе высадки деревьев.

Кроме того, государство продолжит инвестировать в ряд инфраструктурных проектов: в новый аэропорт на окраине Мехико, в железную дорогу для туристов по территории бывшей империи майя юго-востоке страны и в нефтеперерабатывающий завод в штате Табаско. Все эти проекты Лопес Обрадор считает своим наследием. Но эксперты сомневаются в необходимости из осуществления в данный момент, особенно это касается нефтеперерабатывающего завода в связи с возникшим кризисом на рынке нефти.

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Решение президента встретило критику со стороны оппозиции, там считают запланированные меры экономии слишком жесткими.

Экономический кризис, с которым столкнулась Мексика из-за коронавируса, стал самым серьезным за последние 25 лет. При этом стране относительно небольшое количество заболевших (по сравнению с США или Европой), подтверждено 10,5 тыс. случаев инфицирования, 970 человек скончались.

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