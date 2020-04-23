Президенты Беларуси и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества стал содержанием телефонного разговора 23 апреля глав Беларуси и Литвы, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, уточнив, что диалог лидеров состоялся по инициативе литовского президента Гитанаса Науседы.

Особое внимание главы государств уделили развитию экономических отношений, обсудив и тему диверсификации поставок энергоресурсов. В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения отгрузки товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта.

Кроме того, сообщает источник в администрации Лукашенко, президенты оценили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности и по противодействию распространения пандемии коронавируса.

Затрагивались в ходе телефонного диалога и перспективы инициативы "Восточное партнерство", сообщают местные новостные порталы.