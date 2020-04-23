Страховщики, как и участники других рынков в эти дни, перешли на удаленную работу. Если раньше возможность дистанционного заключения договоров и урегулирования убытков была дополнительной опцией для клиентов, то теперь становится насущной необходимостью.

Практически любой страховой продукт сегодня можно купить через смартфон - никуда ходить не нужно. Фото: Сергей Куксин

Первым продуктом, продажи которого стартовали онлайн, стало ОСАГО. Электронные полисы начали продавать с 2017 года. Затем постепенно на дистанционные продажи перешли и другие сегменты, в частности почти полностью - страхование выезжающих за рубеж. Уже к концу 2018 года, по оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2017-м вырос в 1,5 раза, почти до 13 миллиардов рублей. А в 2019-м - до 19-20 миллиардов рублей.

Проведенный аналитиками агентства опрос показал, что возможность купить страховой полис на сайте есть почти у всех страховщиков, а онлайн-урегулирование убытков - у половины из них. За последний год страховой полис через интернет оформлял каждый десятый россиянин, показал опрос Аналитического центра НАФИ.

- С 2016 по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась, - указал руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко. - На рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое - с 16 до 46 процентов.

Такую динамику в сфере банковских услуг можно объяснить тем, что пользователям сегодня доступно множество возможностей. Например, оплатить услугу можно и картой, и с помощью телефона, и с помощью биометрических данных. У каждого крупного банка есть мобильное приложение, их услуги встроены в маркетплейсы финансовых услуг. В прошлом году, по оценкам Deloitte, объем финтех-рынка составил 60 миллиардов долларов, а в этом может вырасти до 65.

Хотя бы раз страховой полис онлайн покупал каждый десятый россиянин

Страховой рынок идет по тому же пути. Слово insurtech (дословно "технологии в страховании". - Ред.) постепенно становится привычным, и крупные участники рынка стали развивать подобные проекты в последние два года. При этом за восемь лет во всем мире в insurtech было инвестировано более 10 миллиардов долларов (по подсчетам McKinsey&Company). Быстрее других растут стартапы в сфере медицинского страхования и страхования жизни. Как отмечают эксперты Bain&Company, большинство из них - это не страховые компании, а технологические платформы, предоставляющие программное обеспечение и аналитику для страховой отрасли. Еще 38 процентов - дистрибьюторы страховых услуг, в том числе приложения для сравнения предложений.

Инвестиции в insurtech ускоряются: за прошлый год, как отмечают в Hampleton Partners, они составили 6 миллиардов долларов. По оценкам PwC, среди наиболее интересных инвесторам технологий - решения в области искусственного интеллекта, помогающие управлять продажами и формировать персонализированные предложения для клиентов. Здесь можно выделить телематику - информация об индивидуальных особенностях клиентов собирается через данные со смартфонов, носимых гаджетов, устройств "умного дома" и так далее. Такие технологии полезны в страховании жизни и добровольном медицинском страховании, в моторных видах и страховании имущества.

Страховщикам интересны технологии роботизации бизнес-процессов, что особенно актуально сейчас, когда нагрузка на ИТ-инфраструктуру большинства компаний выросла. Такие решения помогают автоматизировать рутинные процессы, а "живых" сотрудников освободить для более творческих задач. Это широко используется в коммуникациях с клиентами - многие страховщики внедрили чат-ботов, которые благодаря технологиям искусственного интеллекта могут оценить, справятся ли они с вопросами клиентов самостоятельно или требуется привлечение живого консультанта. В этом же русле находится интерес к цифровым речевым технологиям.

В корпоративных видах страхования для управления и отслеживания объектов используются технологии интернета вещей, а также дроны.

Комментарий

Виктор Лавренко, основатель и исполнительный директор "Манго Страхование":

Фото: Пресс-служба "Манго Страхование"

Пришло время быстрых, умных и радикальных. В наши дни можно отправить в космос "Теслу" и заказать ночью домой любую еду, а страхование за всеми этими процессами опаздывает. Я даже рад, что из-за пандемии наступает время тектонических сдвигов в страховой индустрии.

Ситуация, на мой взгляд, будет развиваться так, как в 2008-м в других отраслях, - небольшие современные компании будут расти, а крупные консервативные компании начнут проигрывать. Я хорошо помню, как выручка "Яндекса" в прошлый кризис выросла, а "Первого канала" - упала. Притом что у "Первого канала" все-таки был сайт, и по идее они могли бы продавать рекламу и на сайте. Но не получилось. То же самое будет происходить и с иншуртех-компаниями - они будут появляться и забирать долю рынка у устаревших гигантов, как это уже происходит во всем мире.

Большие страховые компании просто не смогут "переобуться на лету" и мгновенно диджитализироваться, потому что прямые продажи онлайн подрывают их главный канал продаж сейчас - агентов. Вот смотрите: у вас есть крупный агент, который продает ваши страховки и страховки ваших конкурентов. И вы решаете: давайте мы начнем продавать онлайн, без агентов. Фактически это объявление конкуренции со своим агентом.

И если раньше, когда рынок рос, вы еще могли рискнуть, то сейчас, когда он падает, вы точно не захотите дать повод своему агенту обидеться на вас и начать продавать страховки конкурирующих компаний. В стратегическом менеджменте это называется forward integration conflict - нельзя конкурировать со своей сетью дистрибуции. У новых компаний, таких как наше "Манго", нет сети дистрибуции, мы ни от кого не зависим и можем выстраивать продажи так, как сами хотим. Напрямую людям.

Я совершенно не понимаю, зачем вообще нужно неонлайн-страхование сейчас, в 2020-м. В классической страховой, чтобы застраховать имущество, требуется выезд агента, опись и подписание бумажного полиса. Оформление занимает дни. Онлайн-сервис попросит только адрес квартиры клиента, остальную информацию робот вытащит из доступных баз и предложит покрытие, актуальное для конкретного жилья, и риски на выбор. Полис начинает действовать мгновенно, сразу после оплаты.

Ждать обещанных компенсаций в классической страховой клиентам приходится очень долго, тогда как insurtech-компании (как наше "Манго") позволяют выплачивать деньги в тот же день, когда наступил страховой случай.

Любой посредник - это зло, и он мешает как клиентам (цена выше, выплаты меньше), так и страховым (посредники обычно и являются инициаторами страхового мошенничества). Онлайн-компании делают все процессы проще и быстрее, а самое главное - выплачивают клиентам больше денег за счет экономии на агентах, офисах и бюрократии.