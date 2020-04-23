Прокуратура Харькова возбудила уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" из-за подозрений в пытках детей в процессе съемок.

В заявлении офиса генпрокурора Украины сообщается, что в процессе съемок детям-сиротам могли причинить "физическую боль или нравственное страдание путем насильственных действий". Кроме того, в фильме есть "признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации".

Ранее уполномоченный президента Украины по правам детей Микола Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование в съемках младенцев из детских домов, которых в фильме связывают, а дети кричат и плачут.

"Дау" - проект из десяти серий режиссера Ильи Хржановского о жизни советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Ранее министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении четырем сериям картины из-за содержащихся в них сцен пропаганды порнографии.