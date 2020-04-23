Президент пообещал провести торжества в честь юбилея Победы

Торжества по случаю юбилея Победы обязательно состоятся - и парад, и шествие "Бессмертного полка", и встречи с ветеранами. Об этом заявил президент в приветствии участникам открытия всероссийской акции "Вахта памяти".

"В нынешнем году, в связи с распространением опасной болезни, угрожающей жизни и здоровью людей, всенародные торжества, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесены", - констатировал глава государства. Но президент уверен, что и "Бессмертный полк", и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся.

Владимир Путин назвал поисковое движение "ярким, поистине уникальным явлением в общественной жизни нашей страны". Своей благородной миссией оно сплотило десятки тысяч неравнодушных людей - тех, кто искренне любит Родину. Поисковики обустраивают воинские, братские захоронения, заботятся о ветеранах, работают в экспедициях, трудятся в архивах и формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны. А сегодня, в непростой период, - в одном строю с волонтерскими объединениями - помогают людям.